Die verlorene Kunst des Miteinanders – Soziale Kompetenz verbessern

Sabine Schwind von Egelstein zeigt die Top 5 Wege zu einer harmonischeren Gemeinschaft

Die vergangenen Jahre haben unsere Welt auf den Kopf gestellt. Die COVID-19-Pandemie zwang uns, unsere sozialen Kontakte einzuschränken und uns in unsere eigenen vier Wände zurückzuziehen. Wir haben uns an virtuelle Meetings, Social-Media-Kommunikation und Lieferdienste gewöhnt. Nachdem wir uns langsam aus der Isolation gelöst haben, erschüttern der Ukraine Krieg, die Klimakrise und wirtschaftliche Unsicherheit unser gewohntes Leben. Es an der Zeit, unsere soziale Kompetenz wiederzuentdecken und neu zu stärken.

Sabine Schwind von Egelstein, eine angesehene Expertin für zwischenmenschliche Beziehungen, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Die Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren und Beziehungen zu pflegen. Jetzt, da wir wieder unsere Freiheiten haben, sollten wir sie auch nutzen. Es ist entscheidend, unsere soziale Kompetenz zu verbessern, um ein harmonisches Miteinander zu schaffen.“

Aber wie können wir unsere soziale Kompetenz steigern und uns in dieser neuen Normalität behaupten? Schwind von Egelstein gibt uns einige wertvolle Tipps:

1. Aktives Zuhören: Die Kunst des aktiven Zuhörens ermöglicht es uns, wirklich präsent zu sein und unser Gegenüber besser zu verstehen. Indem wir aufmerksam sind und uns auf das konzentrieren, was unser Gesprächspartner sagt, zeigen wir Interesse und Respekt. Das ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann! Wirkliches Zuhören wartet nicht auf die Atempause des anderen, um den eigenen Gedanken loszuwerden.

2. Empathie entwickeln: Empathie ist der Schlüssel, um sich in die Lage anderer Menschen hineinversetzen zu können. Indem wir versuchen, ihre Gefühle und Perspektiven zu verstehen, können wir Missverständnisse vermeiden, Verständnis aufbauen und eine echte Verbindung schaffen. Öfter mal nachfragen, als sofort zu bewerten ist, hier sehr hilfreich!

3. Nicht alles persönlich nehmen: Menschen sind ganz und gar nicht gleich. Jeder hat sein eigens Päckchen zu tragen. Vielleicht ist der andere gerade im Zeitdruck oder mit den Gedanken woanders. Es ist hilfreich, Handlungen von anderen nicht immer gleich auf sich selbst zu beziehen, also persönlich als Angriff oder Vorwurf zu sehen.

4. Körpersprache beachten: Unsere Körpersprache kann oft mehr sagen als unsere Worte. Ein offenes Auftreten, Lächeln und Blickkontakt können Vertrauen und Wohlwollen signalisieren und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Meistens ist uns unserer Körpersprache gar nicht bewußt. Wir stehen ja nicht ununterbrochen vor einem Spiegel. Fotos und Videos können uns unsere Mimik und Gestik, unsere Körperhaltung und Bewegungen bewußter machen.

5. Konflikte konstruktiv lösen: Konflikte gehören zum Leben dazu, aber wie wir mit ihnen umgehen, ist entscheidend. Eine konstruktive Herangehensweise, die auf Kompromissen und Verständnis basiert, kann dazu beitragen, Konflikte zu lösen und langfristige Beziehungen zu erhalten. Es wird höchste Zeit die Dinge nicht mehr nur schwarz oder weiß zu sehen, sondern die Graustufen zuzulassen. Wie heißt es so schön: „Die Wahrheit liegt meistens in der Mitte“.

Schwind von Egelstein betont auch, dass die Verwendung moderner Technologien, wie Videoanrufe und soziale Medien, keine Ausrede sein sollte, sich persönlich zu treffen und direkte Gespräche zu führen. „Obwohl virtuelle Kommunikation in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt, sollten wir uns nicht ausschließlich darauf verlassen. Persönliche Treffen ermöglichen uns, nonverbale Signale wahrzunehmen und eine tiefere Verbindung aufzubauen“, erklärt sie.

Die Zeit nach der Pandemie bietet uns die Chance, unsere soziale Kompetenz zu steigern und ein harmonisches Miteinander zu trainieren und zu fördern. Indem wir aktiv zuhören, Empathie entwickeln, nicht alles persönlich nehmen, auf unsere Körpersprache achten und Konflikte konstruktiv lösen, können wir dazu beitragen, Beziehungen zu stärken und eine positive soziale Dynamik zu schaffen.

Sabine Schwind von Egelstein fasst zusammen: „Eine verbesserte soziale Kompetenz ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gesellschaft. Indem wir uns aufeinander einlassen, Verständnis zeigen und mit Respekt kommunizieren, können wir eine Welt schaffen, in der wir alle gemeinsam gerne leben.“

Es ist an der Zeit, die Isolation hinter uns zu lassen und uns auf den Weg zu einem harmonischen und sozial kompetenten Miteinander zu machen. Indem wir die Worte von Sabine Schwind von Egelstein beherzigen, können wir diese neue Normalität mit einer positiven Einstellung und einer verbesserten sozialen Kompetenz angehen.

„Sabine Schwind von Egelstein bietet ein breites Angebot an Dienstleistungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Schwerpunkte liegen dabei auf dem Erscheinungsbild, der Kommunikation, den Umgangsformen und der Ausstrahlung. Als 360° Personality Consultant hilft sie ihren Kunden dabei, ihr Aussehen, Auftreten und ihre Ausstrahlung zu optimieren, um zielgerichtet kommunizieren zu können. Als Top 100 Vortragsrednerin und Autorin hat sie auch viel Erfahrung in der Vermittlung dieser Themen und kann ihren Kunden wertvolle Impulse geben.“

