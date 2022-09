Preisaktion: Mit dem eQuinox den Zauber des Weltalls entdecken

Das beliebteste Heimteleskop von Unistellar ermöglicht die Erkundung von

Galaxien, Nebeln, Sternenfeldern und über 5.000 Deep-Sky-Objekten mit dem digitalen Teleskop

Unistellar startet eine Preisaktion und macht die Weltraumbeobachtung für alle Weltraumbegeisterten zugänglich: Vom 5. bis 30. September 2022 ist das eVscope eQuinox für 1.999€ statt für 2.799€ erhältlich. Das eVscope eQuinox kann direkt über die Website von Unistellar bestellt werden: https://shop.eu.unistellar.com/

Das eVscope eQuinox ist ein digitales Teleskop mit einer integrierten Bildverstärkung und automatischer Feld-Erkennung. Anwender können das smarte Teleskop über die dazugehörige iOS/Android App steuern.

Einfache Bedienung

Mit dem eVscope eQuinox können die Nutzer die Schönheit des Weltraums genießen, den Planeten vor erdnahen Asteroiden schützen, Wissenschaft zum Anfassen betreiben und vieles mehr. Und das alles mit einem intelligenten, schnellen, tragbaren und vernetzten Gerät.

Für den Einstieg in das eQuinox-Weltraumabenteuer ist kein Fachwissen erforderlich. Sowohl Anfänger als auch Profis können den Weltraum entdecken und ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten mit einem leistungsstarken, tragbaren Smart-Gerät ausbauen.

Über Unistellar

Unistellar, der Pionier der Neuen Astronomie, ist das Unternehmen hinter einer neuen Kategorie von Teleskopen, den eVscopes.

Die eVscopes sind die weltweit leistungsstärksten und einfach zu bedienenden intelligenten Teleskope, die es ermöglichen, die Wunder des Universums in Sekundenschnelle zum Leben zu erwecken – sogar in lichtverschmutzten städtischen Umgebungen. Dank Partnerschaften mit renommierten wissenschaftlichen Organisationen wie dem SETI Institute und der AAVSO können Nutzer dieser bahnbrechenden Verbraucherteleskope sogar zu Bürgerwissenschaftlern werden und so zur Spitzenforschung über Exoplaneten, Asteroiden, Kometen und vieles mehr beitragen.

Unistellar hat 2 CES-Auszeichnungen erhalten: Einen CES 2022 Innovation Award in der Kategorie Digital Imaging für das Unistellar eVscope 2 und einen CES Innovation Award 2018 in der Kategorie Tech for a Better World für das Unistellar eVscope. Das eVscope wurde außerdem für einen SXSW 2019 Innovation Award nominiert.

Mehr als 10.000 digitale Teleskope sind jetzt in Europa, Japan und Nordamerika im Einsatz und ermöglichen ein noch nie dagewesenes Beobachtungserlebnis.

