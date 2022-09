Perschmann Gruppe schließt sich dem Innovations-Ökosystem Maschinenraum an

Braunschweig, September 2022 – Die Perschmann Gruppe wird Teil des Maschinenraums. Als strategischer Partner der Hoffmann Group – Europas Marktführer für Qualitätswerkzeuge – ist Perschmann einerseits Werkzeug-Spezialist und andererseits in Deutschland führend im Segment der Mess- und Prüfmittel-Kalibrierung. Mit smartblick ist Perschmann ferner im Bereich nachhaltiger Digitalisierungslösungen für die Fertigung auf dem Weg in den deutschen und polnischen Markt.

Die Allianz (Maschinenraum) aus rund 60 Mittelständlern sowie Hochschulpartnern und anderen Innovatoren arbeitet gemeinsam an der digitalen Transformation des deutschen Mittelstands. Perschmann will den Austausch mit anderen Mitgliedern des Maschinenraums nutzen, um sich über den Umgang mit aktuellen und künftigen Herausforderungen auszutauschen – unter anderem zu den Themen Digitalisierung und New Leadership.

Perschmann wurde 1866 als Werkzeug- und Eisenwarenhandel gegründet, heute wird das Unternehmen in fünfter Generation von Justus Perschmann geführt. Insgesamt beschäftigt die Gruppe etwa 500 Mitarbeitende in Braunschweig, Berlin und Posen.

Partnerschaft und Kooperation als Teil der Unternehmens-DNA

„Wir befinden uns in einem stetigen Veränderungsprozess und befassen uns mit der Frage, was wir heute tun können, um morgen besser zu sein. Denn Stillstand ist keine Option – egal, ob es um das Thema Produktentwicklung oder zufriedene Mitarbeitende geht. Und damit sind wir natürlich nicht allein. Umso mehr freuen wir uns daher auf den Austausch auf Augenhöhe mit den vielen Maschinenraum-Mitgliedern – mit anderen zu kooperieren ist tief in unserer DNA verwurzelt“, so Justus Perschmann, Geschäftsführer der Perschmann Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, die Perschmann Gruppe als Mitglied im Maschinenraum begrüßen zu dürfen. Nun gehen wir gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern unsere gemeinsame Mission an: Die nächste Generation des Mittelstands zu gestalten, indem wir voneinander lernen“, sagt Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums.

Über den Maschinenraum

Der Maschinenraum, ein geteiltes Innovations-Ökosystem vom Mittelstand für den Mittelstand, vereint deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen, um die Zukunft mutig zu gestalten. Bereits mehr als 50 Familienunternehmen – darunter Viessmann, Fiege Logistik, Dussmann Service und die Paracelsus Kliniken – haben sich dem Maschinenraum angeschlossen, um gemeinsam die digitale und nachhaltige Transformation des Mittelstands voranzutreiben.

Weitere Informationen unter www.maschinenraum.io/impact

Über die Perschmann Gruppe

Die Hch. Perschmann GmbH wurde im Jahr 1866 unter anderem als Handelshaus für Werkzeuge gegründet und befindet sich seither in Familienhand. Neben dem Hauptsitz in Braunschweig unterhält der Systempartner für Qualitätswerkzeuge heute zwei weitere Standorte: Berlin und Poznań in Polen. Der Umsatz mit Qualitätswerkzeugen lag 2021 bei rund 120 Millionen Euro. Die Hch. Perschmann GmbH ist der Ursprung der Perschmann Gruppe, zu der auch die Perschmann Calibration GmbH, Spezialist für Kalibrierdienstleistungen, die F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH in Berlin – entwickelt das revolutionäre Manufacturing Execution System (MES) smartblick für die industrielle Fertigung – sowie die Perschmann Business Services GmbH zählen. Letztere bündelt als Shared Services Center die kaufmännisch-datentechnischen Fachabteilungen der Unternehmensgruppe. Die Perschmann Gruppe mit über 500 Mitarbeitenden ist langjähriger Partner der Hoffmann Group – Europas führendem Systempartner für Qualitätswerkzeuge.

Weitere Informationen unter www.perschmann.de, www.facebook.de/PerschmannGruppe, www.linkedin.com/company/perschmanngruppe/ und https://www.youtube.com

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2022_09_MI_Perschmann_Maschinenraum_final



Download hochauflösende Fotos: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/SDMYaAmN4JZtt87

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com