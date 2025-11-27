PowerDirector 365: Neues KI Auto Edit-Update bringt kreative Fotocollagen ins Video

erweitert mit dem jetzigen Update die Auto Edit-Funktion seiner Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365. Anwender können bis zu 100 Fotos und Videoclips in ein Projekt laden, die Software erstellt daraus dann automatisch ein professionelles Video mit Übergängen, Texten, Musik und Effekten. Neu ist eine Layoutoption für Fotocollagen, die erstmals die gleichzeitige Darstellung mehrerer Bilder innerhalb eines Frames ermöglicht. Dadurch werden neue kreative Wege für visuelles Storytelling eröffnet: verschiedene Momente, Produkte oder Perspektiven lassen sich in einer Szene vereinen und sorgen so für mehr visuelle Vielfalt und Dynamik im fertigen Video. Taipeh, Taiwan — 27. November 2025 — CyberLink

Statt einer streng linearen Bildfolge lassen sich nun unterschiedliche Perspektiven und Momente parallel darstellen. Die neuen Collagenlayouts optimieren die Informationsdichte pro Videosegment und schaffen eine visuell abwechslungsreichere Erzählstruktur. Der Anwender erhält damit mehr Gestaltungsspielraum.

Mehr visuelles Storytelling in automatisierten Workflows

Durch die Zusammenführung multipler Bildinhalte in einem einzigen Videobild eignet sich das Update besonders für Formate mit hohem Bildaufkommen und unterschiedlichen Blickwinkeln. Reise-Highlights, Event-Dokumentationen, Messe-Rückblicke, Produktvorstellungen oder Moodboards für Social-Media-Kampagnen können schneller und ansprechender umgesetzt werden.

Optimiert für schnelle Ergebnisse und flexible Weiterbearbeitung

Die generierten Sequenzen lassen sich direkt veröffentlichen oder im Anschluss manuell verfeinern. Damit adressiert CyberLink sowohl User, die vollautomatisierte Ergebnisse benötigen, als auch ambitionierte Cutter, die Auto Edit als Grundlage für komplexere Projekte einsetzen. Das Update zeigt, wie automatisierte Schnittsysteme zunehmend kreative Freiheiten bieten und gleichzeitig professionelle Video-Workflows beschleunigen.

Verfügbarkeit und Preise

Weitere Informationen und Versionsvergleich im Überblick: