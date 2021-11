PocDoc PET CONNECT – Innovation für Hunde- und Katzenbesitzer

PocDoc PET CONNECT ist das erste smarte Erste-Hilfe-System der Welt für Hunde und Katzen. Es bietet über eine entsprechende App neben Maßnahmen zur medizinischen Erstversorgung auch eine 24/7-Tier-Notrufberatung per Telefon und Online-Videosprechstunden mit Tierärzten.

Ob durch eine Rauferei, einen Sturz oder Hängenbleiben in einer Asphaltspalte – vor Verletzungen sind unsere vierbeinigen Freunde nicht gefeit. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Menschen Giftköder auslegen. Doch was tun, wenn mein Hund oder meine Katze Hilfe benötigt und ein Tierarzt nicht direkt greifbar ist? “Viele Menschen sind in solchen Situationen verunsichert, weil sie befürchten, etwas falsch zu machen. Genau aus diesem Grund haben wir den PocDoc für Tiere, PET CONNECT, entwickelt”, erklärt Dominic Dussault, Erfinder von PocDoc PET CONNECT und CTO bei der Innotas AG. Das System soll medizinische Laien über eine App zu Ersthelfern befähigen. Darüber hinaus bietet es eine telefonisch stets erreichbare Tier-Notrufberatung sowie Online-Videosprechstunden mit Tierärzten. PocDoc PET CONNECT soll Beratung und Behandlung durch den Tierarzt optimal ergänzen.

Das Erste-Hilfe-System besteht aus dem PocDoc-Verbandkasten und der damit interagierenden App, die auch offline verfügbar ist. Die über 300 einzelnen Behandlungsschritte der App wurden zusammen mit Tierärzten entwickelt. Sie ist für IOS und Android in aktuell 13 Landessprachen verfügbar.

Und so funktioniert”s: Im Notfall leitet die App Herrchen oder Frauchen für die Versorgung von Blutungen, Brüchen und unklarer Lahmheit, Insektenstichen, Verätzungen, Vergiftungen oder gar beim Ausfall der Atmung über einfache Fragen schnell zur richtigen Behandlung. Jeder Behandlungsschritt wird mit verständlichen Bildern und kurzen prägnanten Anweisungen erklärt. Das benötigte Material für den jeweiligen Behandlungsschritt wird mit der entsprechenden Position im PocDoc-Verbandkasten angezeigt, um ein schnelles Auffinden zu erleichtern. Ein dauerhaft sichtbarer Button führt zum Notfallprotokoll, wenn das Tier während der Behandlung das Bewusstsein verlieren sollte.

Falls darüber hinaus medizinische Unterstützung nötig sein sollte, kann über die App direkt ein qualifizierter Tier-Notfallmediziner von TIER-NOTRUF.de erreicht werden – und das jeden Tag, zu jeder Uhrzeit. Auch ein Tier-Rettungswagen kann gerufen werden. Da im Notfall bekanntlich jede Sekunde zählt, ist auch keine Registrierung notwendig und es wird auch keine Internetverbindung benötigt, um den Tier-Notruf zu erreichen. Die bundesweite Notrufnummer lautet: 0800 111 15 15

Ist eine Fahrt zum Tierarzt nicht möglich oder möchte man während bzw. nach der Erstversorgung schnellen tierärztlichen Rat einholen, dann ist das einfach über die digitale Sprechstunde von Pfotendoctor möglich: Innerhalb weniger Minuten berät ein erfahrener Tierarzt per Video oder Telefon und gibt Empfehlungen zu den nächsten Behandlungsschritten – ebenfalls an 365 Tagen im Jahr.

PocDoc ist aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz über https://www.pocdoc.eu und über Partner erhältlich.

Die Innotas AG mit Sitz in Tägerwilen (Schweiz) und Radolfzell (Deutschland) hat sich auf die Entwicklung innovativer Medizintechnikprodukte im Consumer-Bereich spezialisiert. Ziel ist es, Innovationen zu schaffen, die das Leben von Menschen und Tieren verbessern. Neben der Entwicklung eigener Produkte wie PocDoc® oder LifePad® bietet Innotas auch Engineering Support für andere Unternehmen.

