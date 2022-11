P&O Cruises stellt Winterkollektion 24/25 vor – Rabatte für Wiederholer und Neueinsteiger

München – Im Zuge der Präsentation ihrer Kreuzfahrt-Kollektion für den Winter 2024/25 (September – April) hat die Reederei P&O Cruises (www.pocruises.de) nicht nur eine Reihe neuer Seereisen vorgestellt. Das Unternehmen veröffentlichte gleichzeitig verschiedene Zusatzangebote, die Passagieren eine nicht unerhebliche Ersparnis garantieren.

So erhalten Gäste, die schon einmal mit P&O Cruises unterwegs waren, auf ausgewählten Fahrten ab/bis Southampton einen Rabatt in Höhe von 10%. Neueinsteiger profitieren von 5% Ermäßigung. Darüber hinaus reist eine dritte und ggf. vierte Person in derselben Kabine kostenlos mit. Voraussetzung für diese Benefits ist eine Buchung bis zum 1. Dezember dieses Jahres.

Zahlreiche Premieren gibt es auch beim Routen-Angebot, das jede Menge neue Reisen beinhaltet. Darunter fallen auch viele Fahrten der Arvia, die erst in diesem Dezember in Dienst gestellt wird. Dabei startet das neue Flaggschiff u.a. von Southampton aus zu einer zehntägigen Mittelmeerkreuzfahrt (ab 12. Oktober 2024). Die Preise beginnen hier ab 779 €.

Erstmals in Richtung Karibik aufmachen wird sich im Januar 2025 die Iona. Von England aus geht es mit Zwischenstopp auf Teneriffa in 36 Tagen über den Atlantik in die Neue Welt. Auf dem Routenplan stehen dabei exotische Destinationen wie beispielsweise Tortola, Saint Lucia, Antigua oder St. Kitts (ab 3.095 €).

Wer neben der Karibik auch Mittel- und Südamerika im Rahmen einer Schiffsreise kennenlernen möchte, der sollte ebenfalls im Januar 2025 für gut zwei Monate eine Kabine auf der Aurora buchen. Highlights sind dabei sicherlich die Fahrt auf dem Amazonas bis nach Manaus sowie die Teildurchquerung des Panamakanals (ab 6.635 €).

Noch länger unterwegs ist man als Teilnehmer der 100-tägigen Welt-Kreuzfahrt der Arcadia (ab 11.555 €). Neben zahlreichen karibischen Inseln sowie bekannten Destinationen in Asien und Australien locken dabei auch Sehnsuchtsziele wie Hawaii, Samoa oder Tonga. Los geht es am 3. Januar 2025 in Southampton.

Weitere Informationen und Buchung auf www.pocruises.de sowie in Reisebüros.

Über P&O Cruises

P&O Cruises steht seit über 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über sieben Schiffe (inkl. der in Bau befindlichen Arvia) mit einer Kapazität zwischen 1.874 und 5.200 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zu Hause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair.

2020 stieß mit der Iona das bislang größte Schiff in der Unternehmensgeschichte zur Flotte. Es wird mit Flüssiggas (LNG) betrieben, ebenso wie das zurzeit in Bau befindliche Schwesterschiff Arvia, das im Dezember 2022 in Dienst gestellt wird.