Plexus legt Nachhaltigkeitsbericht für 2023 vor

EMS-Experte veröffentlicht im Sustainability Report die Fortschritte seines

ESG-Programms (Environmental, Social and Governance)

Darmstadt, 25. Juni 2024 – Plexus Corp. hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Sustainability Report legt die ESG-Strategie des EMS-Dienstleister dar und gibt Auskunft über die Fortschritte von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Sozialinitiativen des letzten Jahres.

Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Service-Portfolio. So unterstützt Plexus Kunden darin, nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu fertigen und damit den CO2-Fußabdruck von elektronischen High-Tech-Geräten zu reduzieren. Die Durchführung eines Lifecycle Assessments (LCA) beispielsweise hilft, Umweltauswirkungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu identifizieren und Nachhaltigkeitspotentiale gezielt umzusetzen. Plexus hat dazu im letzten Geschäftsjahr seine technischen Kompetenzen im Bereich Design & Entwicklung, Fertigung und Services in diese Richtung weiter ausgebaut.

„Das Unternehmensziel von Plexus lautet, Produkte für eine bessere Welt zu realisieren. Entsprechend dieses Mottos haben wir unsere Geschäftspraktiken im Geschäftsjahr 2023 weiterentwickelt und dabei erhebliche Fortschritte erzielt“, erklärt Todd Kelsey, CEO von Plexus. „Unsere Mitarbeitenden sind in diesem Zusammenhang ein treibender Faktor. Wir alle wollen gemeinsam mit unseren Kunden, transformative Produkte entwickeln und dabei den Standard kontinuierlich anheben. Der Plexus Sustainability Report zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, dieses Ziel zu erreichen.“

Der Sustainability Report für das Geschäftsjahr 2023 legt zudem konkrete Zahlen vor. So konnte Plexus an seinen Produktionsstandorten weltweit die Energieintensität um insgesamt 8,4 Prozent reduzieren. Die bessere Auslastung resultierte aus einer höheren betrieblichen Effizienz, auf der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen sowie der Optimierung von bestehenden Anlagen und Systemen.

Das ESG-Programm des EMS-Dienstleisters umfasst zahlreiche Projekte zur Förderung und Stärkung der insgesamt 20.000 Mitarbeitenden. Dazu gehören Diversity-Initiativen, eine offene Inklusionspolitik, die Freistellung von Mitarbeitern für wohltätige Zwecke sowie Spenden und Sponsoringaktivitäten. Mit der Einführung von zwei neuen Employee Resource Groups engagieren sich Mitarbeitende beispielwiese gezielt für die Belange von US-Veteranen sowie für die LGBTQIA+-Community.

Darüber hinaus ist Plexus im Geschäftsjahr 2023 dem Global Compact der UNO beigetreten. Damit hat sich der EMS-Experte verpflichtet bestimmte Nachhaltigkeits-Standards einzuhalten und die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten.

„Die Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit, die wir im Geschäftsjahr 2023 gemacht haben, sind ein Beweis dafür, wo unsere Wurzeln als Dienstleister und Partner für Unternehmen liegen. Und sie unterstreichen die Rolle unserer Mitarbeitenden, die im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stehen“, so Megan Schleicher, Senior Director of ESG bei Plexus. „Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, und die Art und Weise, wie wir unsere Arbeitspraktiken kontinuierlich nachhaltiger gestalten.“

Über Plexus:

Plexus arbeitet seit 1979 gemeinsam mit Unternehmen an Lösungen und Produkten für eine bessere Welt. Das Team von insgesamt 25.000 Experten bietet Dienstleistungen weltweit im Bereich Design und Entwicklung, Supply Chain-Lösungen, Neue Produkteinführung (NPI), Produktion und Aftermarket Services. Plexus ist branchenführend bei der Realisierung komplexer Produkte, die in regulierten Umgebungen eingesetzt werden. Basierend auf Innovation und Kundenservice entwickeln die Plexus-Teams kundenspezifische End-to-End Lösungen, um selbst anspruchsvollste Produkte zuverlässig umzusetzen. Weitere Informationen unter www.plexus.com/de-de/

