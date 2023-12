Playtastic App-programmierbarer Roboter, 130 Bewegungen

Zum Choreografen des Robo-Tänzers werden – per App & Sound-Steuerung

– Programmierbarer Roboter mit über 130 verschiedenen Bewegungen

– Bewegt Arme und Beine, Augen leuchten in verschiedenen Farben

– Per Bluetooth als Lautsprecher verwendbar: Roboter tanzt zur abgespielten Musik

– Lautsprecher Ausgangsleistung: 5 Watt (RMS), Spitzenleistung: 10 Watt

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Fernsteuern und Programmieren

– Musik-Wiedergabe auch per microSD-Karte

Mit über 130 verschiedenen Bewegungen des kleinen Tanzgenies wird man schnell zum Roboter-

Choreographen. Neben Arm- und Bein-Bewegungen kann man auch die Leuchtfarbe der Augen sowie die

Musik, zu der sich der Roboter bewegt, programmieren. Auch Rhythmus und Geschwindigkeit legt man mit

wenigen Klicks fest. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Spaziert auch durch die Gegend: Per App-Fernbedienung lässt man den Roboter in jede gewünschte

Richtung laufen. So stattet er im Handumdrehen auch Familie und Freunden einen Besuch ab, um sie mit

seinen Tänzen zu amüsieren.

Lautsprecher der witzigen Art: Dank integriertem Lautsprecher spielt man über den programmierbaren

Roboter mit Lautsprecher von Playtastic auch die Lieblingshits ab – per Bluetooth vom Smartphone oder von

einer Speicherkarte. Dabei begleitet der Robo-Tänzer die Musik mit witzigen Moves.

– Tanzender Roboter mit über 130 verschiedenen Bewegungen

– Musik, Rhythmus, Geschwindigkeit, Augenfarbe sowie Arm- und Bein-Bewegungen programmierbar

– Läuft per App-Fernsteuerung nach vorne, hinten, rechts und links

– Auch als Lautsprecher verwendbar: Roboter tanzt zur abgespielten Musik (ohne App-Verbindung)

– Bluetooth 4.2 für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC, bis zu 10 m Reichweite

– Kostenlose App für iOS und Android: zum Fernsteuern und Programmieren des Roboters

– Musik-Wiedergabe auch von Speicherkarte möglich

– 4 Bedientasten für bequeme Musik-Steuerung: Ein/Ausschalten, Play/Pause, lauter/leiser, vorheriger

Titel/nächster Titel

– Lautsprecher Ausgangsleistung: 5 Watt (RMS), Spitzenleistung: 10 Wat

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil

bitte dazu bestellen)

– Maße: 17,8 x 11,2 x 8,4 cm, Gewicht: 326 g

– Roboter inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107427531

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

