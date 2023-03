Playita Beach Bracelet – Modeschmuck für den Sommer

Jetzt exklusiv im Onlineshop auf playita.de

Das Playita Beach Bracelet Duett Gold ist ein 2er Set stylischer Armreifen mit hochwertiger Optik, im Inneren mit Blattgold gefüllt. Verfärbt nicht, ist wasserdicht, biegsam und federleicht.

Die Armreifen sind in drei verschiedenen Farben (gold, lightgold und roségold) erhältlich.

Zusätzlich zu den Erwachsenenmodellen gibt es auch eine kleinere Größe (Minime), so dass Mutter und Tochter im Partnerlook in das Frühjahr starten können.

Aktuell 20% Rabatt mit dem Rabattcode „Primavera23“ im Onlineshop auf playita.de

Auf PLAYITA.DE findest Du Kleidung und Accessoires für die schönste Zeit des Jahres. „Playita“, so nennen die Spanier liebevoll ihren Strand („das Strändchen“).

Den Summerball haben wir an den Stränden und in den Chiringuitos (Strandbars, Beachclubs) Andalusiens entdeckt und fanden ihn sowohl praktisch als auch schick. Als wir ihn dann noch ausprobierten und merkten, wie bequem er ist, war uns klar, dass der Summerball auch ideal für den See, den Park oder auch zuhause für die Terrasse ist.

Mit den passenden Strand- und Sommerkleidern aus Spanien und Portugal wird dein Beach Look perfekt. Zu den Kleidern bieten wir farbenfrohe Gürtel, Gürtelbänder und Hutbänder an.

Die Produkte auf PLAYITA.DE werden fast ausnahmslos in Spanien oder Portugal hergestellt.

Wir freuen uns über Dein Feedback und Vorschläge: info@playita.de.

Kontakt

BEE Digital Media GmbH

T Beetz

Am Neuen Weg 29

82041 Oberhaching

+34674167081



http://www.playita.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.