Idealer Schutz vor widrigen Wetterbedingungen

Abdeck- Gewebeplane grün

Sind Sie auf der Suche nach einer strapazierfähigen Plane, die Ihre Baumaterialien oder Ihr Haus vor rauen Wetterbedingungen schützen kann? Eine 6×10 Meter große, wasserdichte, maßgeschneiderte Plane könnte das sein, wonach Sie suchen. Hochwertige Planen bieten zuverlässigen Schutz vor Sonne, Regen, Wind und anderen Wettergefahren. Lesen Sie weiter, um mehr über die Eigenschaften dieser fortschrittlichen Plane zu erfahren und darüber, wie Sie von ihr profitieren können.

Tarpaulin 6×10 Meter wasserdicht – 150 g/m² grün ist eine vielseitige Gewebeplane, die für alles verwendet werden kann, von der Bereitstellung von Unterkünften bei Outdoor-Veranstaltungen bis zum Schutz von Industrieanlagen und Baustellen.

Diese strapazierfähige Gewebeplane ist auf maximale Leistung ausgelegt, da sie extremen Wetterbedingungen wie Wind, Regen und Schnee standhält, ohne die Oberfläche oder die Kanten der Plane zu beschädigen. Durch seine Vielseitigkeit eignet es sich für unzählige Anwendungen wie Campingzelte, LKW-Abdeckungen, Bodenplane, Windschutz und vieles mehr.

Die 6×10 Meter große wasserdichte Plane besteht aus 150g/m² grünem HDPE-Gewebe mit UV-Stabilisierung auf beiden Seiten. Sie ist leicht und dennoch robust genug, um vor rauem Wetter zu schützen, und senkt durch ihr geringes Gewicht auch die Kraftstoffkosten. Dieses strapazierfähige Material ist stark und haltbar genug, um viele Jahre lang zu halten, ohne dass es häufig ausgetauscht werden muss.

Dieses PE-Material ist vollständig wasserdicht und bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Regen und Feuchtigkeit, ohne dabei die Atmungsaktivität oder den Komfort in den wärmeren Monaten zu beeinträchtigen. Das Material blockt außerdem 99 % der UV-Strahlen ab und gewährleistet so eine lange Lebensdauer ohne Ausbleichen oder Verfärben mit der Zeit.

Diese wasserdichte Plane hat hohe Schalldämmwerte und eignet sich daher für den Schutz von Geräten, die bei Live-Sound-Veranstaltungen wie Konzerten oder Festivals eingesetzt werden, sowohl vor Regen als auch vor Windeinflüssen. Dank ihrer Wasserbeständigkeit können Sie Ihr Hab und Gut auch bei feuchterem Klima trocken halten, während sie bei raueren Anwendungen wie Dachreparaturen oder dem Bau von Gerüstumhüllungen bei Installationsarbeiten in großer Höhe über dem Boden robust bleibt.

Die verstärkten Säume an jeder Seite machen dieses maßgeschneiderte Gewebe reißfest und sogar noch haltbarer als herkömmliche, nicht verstärkte Planen, wenn es darum geht, den Witterungseinflüssen im Laufe der Zeit zu widerstehen, was zu einer längeren Lebensdauer führt, als man normalerweise von einem 150 g/m²-Gewebeprodukt erwartet. Die fertig gesäumten Kanten garantieren Stabilität, wenn sie Schmutz und Staubpartikeln von außen ausgesetzt sind und intensiv genutzt werden, z. B. bei Heimwerkerprojekten rund ums Haus.

Die grüne Plane Tarpaulin 6×10 Meter wasserdicht – 150 g/m² ist eine Allzweck-Gewebeplane aus verstärktem Polyethylenmaterial mit einer robusten gewebten Außenschicht. Der dicke Kunststoff sorgt dafür, dass die Plane gegen Wasser, UV-Strahlen sowie Schimmel und Mehltau, die im Freien auftreten können, resistent ist. Außerdem verfügt er über eine überragende Reißfestigkeit von bis zu 220 lbs unter nassen Bedingungen. Das macht sie perfekt für industrielle Anwendungen sowie für den Einsatz im Freien, z. B. zum Abdecken von Zelten, Wohnmobilen oder Baustellen. Durch sein geringes Gewicht ist es leicht zu transportieren und dennoch äußerst widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wind.

Das verwendete Gewebe ist luftdurchlässig und bietet zusätzlichen Schutz vor Wasser und Luft bei der Lagerung in feuchten Umgebungen, wie z. B. in einem feuchten Zelt oder einer Garage, wenn Elektronik oder Möbel abgedeckt werden.

Größen- und Farboptionen: Erhältlich in einer Reihe von Größen, darunter 2x2m, 3x5m, 4x5m oder 6x10m, gibt es sicher eine Größe, die Ihren speziellen Bedürfnissen entspricht – was auch immer das sein mag!

Sie bietet eine wasser- und winddichte Schutzlösung, die sich perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Bau eignet. Diese Plane ist aus dickem, reißfestem 150g/m²-Gewebe gefertigt, das einen ausgezeichneten UV-Schutz gegen ständige direkte Sonneneinstrahlung bietet. Sie ist außerdem mit 5 Expanderschlaufen und Spannern ausgestattet, um sie sicher an ihrem Platz zu halten. Dieses strapazierfähige Gewebe eignet sich perfekt für den Einsatz als Zelt-/Bauplane und bietet robusten Schutz vor den Elementen für alles, was Sie damit abdecken möchten.

Produkt-Eigenschaften:

– aus dickem, reißfestem 150g/m²-Gewebe

– Wasser- und winddicht

– UV-Schutz gegen Sonnenlicht

– 5x Expanderschlaufen enthalten

– Abmessungen: 6×10 Meter

– Erhältlich in grüner Farbe

– Vielseitig verwendbar; perfekt für Zelt/Bauplane

– in drei weiteren Größen erhältlich: 2m x 2m, 3m x 4m und 4m x 5m

Ob Sie etwas brauchen, das robust genug für Baustellen ist, hell genug für Werbezelte auf Festivals oder einfach etwas, das verhindert, dass Gartenmöbel nass werden – diese leichte und dennoch strapazierfähige 6×10 Meter große wasserdichte PE-Plane sollte auf Ihrer Liste für Campingzubehör ganz oben stehen!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

