Plantmade für Betriebsrestaurants: Nicht nur die Gäste, auch Fleischgerichte dürfen ab sofort Mittagspause machen

Mit seinen pflanzenbasierten Gerichten für die Betriebsgastronomie beweist Unilever Food Solutions & Langnese, dass die Zubereitung von fleischlosen Alternativen keinen Zusatzaufwand bedeuten muss. Über 9 Millionen Deutsche gehen mindestens einmal pro Woche in ein Betriebsrestaurant, mehr als die Hälfte davon ist offen für Essen auf Pflanzenbasis1. Diesem Trend folgt Unilever Food Solutions & Langnese mit dem neuen Plantmade-Folder, der zahlreiche Rezeptideen für attraktive vegetarische und vegane Gerichte vereint.

Hamburg, Juni 2023. Pflanzliche Alternativen bereiten im gastronomischen Alltag nur Mehraufwand und bieten dabei keinerlei Vorteile? Falsch! Die neuen Rezeptvorschläge beweisen gleich auf mehreren Ebenen das Gegenteil: Nicht nur die Gäste, auch „Fleisch hat Mittagspause“. Alexander Rohrberg, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions & Langnese, erklärt: „Einfach vorzubereitende Gerichte ermöglichen eine bessere Planbarkeit und verschaffen Ruhe in Stoßzeiten.“ Die neu gedachten Klassiker bedeuten somit nicht gleichzeitig mehr Komplexität, sondern führen im Gegenteil zu einer Entlastung der Köche, was angesichts des Fachkräftemangels besonders wichtig ist.

Von Lasagne bis Kokos-Curry

Vegetarische und vegane Alternativen sollen effizient und nachfragegerecht in das mittägliche Angebot integriert werden. Fleischkomponenten klassischer Gerichte lassen sich ganz leicht durch pflanzliche Alternativen austauschen und mit geringem Aufwand entstehen gleich zwei Gerichte. Die Zubereitung, bei der die einzelnen Komponenten im ungekochten Zustand geschichtet und anschließend im Ofen gemeinsam gegart werden, eignet sich besonders gut für die NoMince Lasagne. Der italienische Klassiker ist leicht vorzubereiten und wird dann rechtzeitig zum Mittagsgeschäft fertiggebacken. Auch für Liebhaber der asiatischen Küche bietet der Plantmade-Folder zahlreiche pflanzenbasierte Rezeptvarianten. So lässt sich zum Beispiel das beliebte Kokos-Curry perfekt mit NoChicken Chunks von The Vegetarian ButcherTM ergänzen und mit Brokkoli, Shiitake-Pilzen und Mangold servieren. Für Dessertliebhaber bietet die Produktpalette von Carte D’Or Professional eine große Auswahl. Vegane Sorbets sind in verschiedensten Geschmacksrichtungen erhältlich, genauso wie das neue vegane Bourbon-Vanille-Eis. Es ergänzt das gastronomische Angebot um einfache und kalkulationssichere Dessertlösungen, die zusätzlichen Umsatz generieren. Und für alle, die direkt wieder an den Arbeitsplatz müssen, gibt es von Langnese bereits vorportionierte Eisdesserts oder Impulseis zum Mitnehmen.

Weitere Inspirationen zu pflanzlichen Gerichten und die genauen Rezepte gibt es unter ufs.com/betriebsverpflegung

1 BMEL-Ernährungsreport 2022

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or Professional und Langnese unterstützt Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

