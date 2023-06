JUMEIRAH GROUP FEIERT AM „WORLD TURTLE DAY“ ENGAGEMENT ZUM SCHUTZ DER MEERE

Das Schildkröten-Rehabilitationsprojekt der Jumeirah-Gruppe im Burj Al Arab Jumeirah entlässt am Weltschildkrötentag 21 Meeresschildkröten in den Arabischen Golf, um das Bewusstsein für den Schutz der schwindenden Schildkrötenpopulationen zu schärfen

Die Aktion setzt ein Zeichen für das anhaltende Engagement der Gruppe für den Schutz der Artenvielfalt und Ökosysteme der Meere.

Fotomaterial: Images

München, 16. Juni 2023: Anlässlich des Weltschildkrötentages 2023 hat das Schildkröten-Rehabilitationsprojekt der Jumeirah-Gruppe in Dubai 15 „Echte Karettschildkröten“ und 6 „Grüne Meeresschildkröten“, die beide als gefährdete Arten gelten, am Strand von Jumeirah Al Naseem in die Freiheit entlassen.

Unter den erfolgreich rehabilitierten Schildkröten befanden sich auch eine große weibliche Grüne Meeresschildkröte, deren Panzer durch einen Bootsunfall beschädigt worden war, sowie eine männliche Echte Karettschildkröte namens Zippy.

Zippy wurde im Oktober 2022 vom Dubai Turtle Rehabilitation Project (DTRP) gerettet, nachdem er in schlechtem Zustand in der Nähe der Küste von Ras al Khaimah treibend gefunden und über die „800 TURTLE-Helpline“ gemeldet worden war. Zippy litt an einer Darmverstopfung, weil er Plastikmüll gefressen hatte, an einer schweren Lungeninfektion und war vollständig mit Seepocken bedeckt. DTPR setzt sich unermüdlich für die Rettung bedrohter Schildkrötenarten wie der Echten Karettschildkröte ein, die zwar vom Aussterben bedroht ist, aber jedes Jahr an dieser Golfküste nistet.

Gastgeberin der Veranstaltung war Katerina Giannouka, CEO der Jumeirah Group, die in ihrer Begrüßungsrede sagte: „Da viele unserer Resorts an der Küste liegen, sowohl hier im Nahen Osten als auch in Europa, Indonesien und auf den Malediven, sehen wir aus erster Hand, welche Auswirkungen der Klimawandel auf wertvolle Meeresarten und diese empfindlichen Ökosysteme hat. Die Widerstandsfähigkeit der Küsten und die Gesundheit der Artenvielfalt sind für Jumeirah als Unternehmen und für den Tourismus- und Gastgewerbesektor weltweit von entscheidender Bedeutung. Wir haben die Pflicht, jetzt zu handeln, aufzuklären, zusammenzuarbeiten und uns für Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft für alle einzusetzen.“

An der Release-Aktion nahmen auch der Botschafter des DTRP-Projekts, Seine Exzellenz Scheich Fahim Bin Sultan Bin Khalid Al Qasimi, sowie wichtige Partner wie Regierungsvertreter, Wissenschaftler und NGOs teil. Ebenfalls anwesend waren Vertreter von Yas Sea World Research and Rescue, die bei Zippy ganz am Anfang seiner bemerkenswerten Rehabilitationsreise eine CT-Untersuchung durchgeführt hatten.

„Da es nur noch so wenige dieser Schildkröten gibt, muss sichergestellt werden, dass jede einzelne von ihnen ihre Rolle bei der Erhaltung der Population erfüllen kann“, sagte Barbara Lang-Lenton Arrizabalaga, Direktorin des Aquariums im Burj Al Arab Jumeirah. „Deshalb ist es für uns von entscheidender Bedeutung, unsere erwachsenen Meeresschildkröten freizulassen, sobald sie sich vollständig erholt haben. Wir haben in dieser Saison bereits mehrere Schildkröten freigelassen, und wir können anhand unseres Satellitenmarkierungsprogramms sehen, dass einige dieser Tiere zu ihren Nistplätzen zurückgekehrt sind. Da die Strände aufgrund des Klimawandels immer wärmer werden, verlagert sich das Geschlecht der Meeresschildkröten hin zu einer höheren Anzahl an Weibchen, die geboren werden. Die Wiederansiedlung einer ausgewachsenen männlichen Echten Karettschildkröte wie Zippy ist ein wichtiger Schritt für den Schutz der Meeresschildkröten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und weltweit.“

Die Daten aus dem von DTRP durchgeführten Satellitenmarkierungsprogramm zeigen auch, wie sich die Bemühungen des Projekts auf die weltweite Schildkrötenpopulation auswirken. So verfolgte das Team kürzlich eine gerettete Olive Ridley-Schildkröte, die gelegentlich in den Gewässern der Vereinigten Arabischen Emirate anzutreffen ist, zurück zu den ursprünglichen Nistplätzen dieser Art in Indien. Frühere Daten haben auch gezeigt, dass eine Grüne Meeresschildkröte sogar bis nach Thailand gewandert ist, was die Bedeutung von Rehabilitation und Freilassung für die Erhaltung der weltweiten Meeresschildkrötenpopulationen verdeutlicht.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Schildkröten die bestmögliche Pflege erhalten. Der Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen den Emiraten und wissenschaftlichen Gemeinschaften, den Rettungszentren und den Regierungsstellen der UAE ermöglicht uns eine für beide Seiten vorteilhafte Kooperation bei der Rehabilitation von Meeresschildkröten, der Forschung und der Wiederherstellung von Lebensräumen“, so Lang-Lenton Arrizabalaga. „Mit der Unterstützung der UAE-Gemeinschaft hat das Dubai Turtle Rehabilitation Project von Jumeirah weiterhin einen positiven Einfluss auf die Rehabilitation von Meeresschildkröten und trägt zum Schutz dieser bedrohten Arten bei.“

Auf Basis ihres Engagements für den Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme der Meere hat die Jumeirah-Gruppe vor kurzem eine dreitägige Klimakonferenz zum Thema Ozean veranstaltet, die „Marrakech Partnership for Global Climate Action (MPGCA) Ocean & Coastal Zones“, an der S.E. Razan Al Mubarak, Präsident der International Union for Conservation of Nature (IUCN) und hochrangiger UN-Klimabeauftragter für die COP28, teilgenommen hatte. Die Tagung, die sich mit der Bedeutung des Ozean-Klima-Nexus für das Gastgewerbe befasste, brachte hochrangige COP28-Klimaschützer, Experten und Führungskräfte des MPGCA Oceans and Coastal Zones, des World Wildlife Fund International und des Emirates Nature-WWF zusammen.

Die Jumeirah Group kümmert sich seit der Einführung ihres engagierten Programms im Jahr 2004 in Zusammenarbeit mit Dubais Wildlife Protection Office (WPO), dem Dubai Falcon Hospital und dem Dubai Central Veterinary Research Laboratory erfolgreich um kranke oder verletzte Meeresschildkröten. Jährlich werden durchschnittlich mehr als 100 Meeresschildkröten gerettet. Zu den häufigsten Arten, die in der Einrichtung gepflegt werden, gehören Echte Karettschildkröten und Grüne Meeresschildkröten, während gelegentlich auch Loggerhead- und Olive Ridley-Schildkröten aufgenommen werden.

Das Projekt führt auch ein Bildungsprogramm für Schulklassen durch, um mehr über die Arbeit des Dubai Turtle Rehabilitation Project, die Bedeutung dieser unglaublichen Lebewesen und die Bedrohung ihres Überlebens zu vermitteln. Zwischen Oktober und April haben in dieser Saison bereits über 1.700 Schulkinder aus allen sieben Emiraten daran teilgenommen. Auch Hotelgäste und Besucher können mehr über Meeresschildkröten und ihren Schutz erfahren, ihre Erholung beobachten und sogar an der Fütterung in der eigens dafür eingerichteten, hochmodernen Meeresschildkrötenlagune im Jumeirah Al Naseem teilnehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jumeirah.com/DubaiTurtleProject. Bleiben Sie in der Zwischenzeit über unsere Social-Media-Kanäle in Verbindung und vergessen Sie nicht, uns in Ihren Beiträgen zu markieren #JumeirahTurtles or #TimeExceptionallyWellSpent.

-ENDE-

About Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe unterhält einige der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen auzgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

www.jumeirah.com

Bildquelle: © Jumeirah Group