planemos setzt auf Cloud-ERP auf Low-Code-Basis

Automatisierungsspezialist der Lebensmittelindustrie erzielt durch maximale Prozessautomatisierung 20% Zeitersparnis

Der Spezialist in der Automatisierung von rezepturgesteuerten Lebensmittelprozessen, planemos GmbH, setzt für die maximale Automatisierung der eigenen Unternehmensprozesse auf ein Low-Code-ERP-System aus dem Hause GEBRA-IT.

Das Unternehmen aus Erlangen liefert weltweit Automatisierungssoftware für Brauereien, Mälzereien, Molkereien und Käsereien und andere Unternehmen der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie. Das Leistungsangebot reicht von der Prozessanalyse und -Konzeption über die Programmierung von Automatisierungs- und Steuerungssoftware, Prozessleitsystemen und MES Systemen bis zur Installation und Inbetriebnahme vor Ort.

Eigene IT-Systemlandschaft ist alles andere als smart, effizient und automatisiert

Während planemos die rezepturgesteuerten Getränke- und Nahrungsmittelprozesse der Kundendigital, effizient und transparent macht, war die eigene IT-Systemlandschaft alles andere als smart, effizient und automatisiert. Das Unternehmen hatte eine große Zahl an verschiedenen Programmen im Einsatz. Um die kaufmännischen Softwarelösungen aus dem Hause Lexware herum gruppierten sich viele Insellösungen, die untereinander „irgendwie“ über Schnittstellen Daten tauschten. Das ganze System wurde immer komplexer, wartungsintensiver und fehleranfälliger. Es fehlten standardisierte und automatisierte Workflows, was viele manuelle Aufgaben, wie Rechnungsstellung und Projektcontrolling, erforderlich machte.

Das sollte sich ändern. Gesucht wurde eine ganzheitliche ERP-Lösung, die alle Prozesse im Unternehmen abdeckt und sämtliche Unternehmensdaten in einer Software zusammenführt und zentralisiert. Wichtig war, dass die Lösung schnell an neue Prozesse und Anforderungen anzupassen und zu skalieren ist.

Kurzum: Das neue System sollte zu einer deutlich höheren Transparenz im Unternehmen, zu mehr Sicherheit in Prozessen, zu sinkender Fehleranfälligkeit und mehr Effizienz und Kosteneinsparungen durch Automatisierung führen.

Keine ERP-Lösung von der Stange zu finden

Leider zeigte ein Anbietervergleich der auf dem Markt erhältlichen ERP-Systeme, dass es für das sehr individuelle Projektgeschäft von planemos kein passendes Standardprodukt auf dem Markt gibt, das alle geforderten Funktionen und Eigenschaften erfüllt. Über eine Empfehlung fand man die Aachener GEBRA-IT, die mit ihrer eigenen Low-Code-Plattform GEBRA-Suite alle Anforderungen und Wünsche von planemos umsetzte.

„Projektgeschäft ist individuell. Jedes Softwareprojekt und jeder Kunde ist anders. Das erfordert Betriebsprozesse, die zwar vom Typ her standardisiert sind, aber sehr flexibel und anpassbar sein müssen. Hier spielt die GEBRA-Suite ihre Stärken aus. Das System hat bereits im Basis-Template viele der geforderten Funktionen enthalten. Diese wurden über die Flexibilität der Low-Code Plattform perfekt auf die Prozesse von planemos adaptiert“, berichtet Thomas Bux, Geschäftsführer der planemos GmbH.

Angebotserstellung, Auftragsverwaltung, Projektmanagement, Projektzeiterfassung, Projektberichtserzeugung, Rechnungsstellung mit Abschlagszahlungen und Zwischenrechnungen, unterschiedliche Behandlung von Projekttypen, z. B. Festpreis, nach Aufwand, monatliche Projektberichte pro Mitarbeiter, Zuordnung von Lieferantenrechnungen, Reisekosten und sonstige Kosten auf ein Projekt – und das alles auf Knopfdruck in einer einzigen Lösung – das alles hat GEBRA-IT mit Bravour gelöst. Und noch viel mehr: Alle Prozessschritte sind in der neuen Cloud-Lösung fest verzahnt und zu einem durchgehenden Gesamtworkflow verknüpft. Im Juni 2023 ist die neue Low-Code-ERP-Lösung in den Live-Betrieb gegangen.

Projekterfolg: Zeitersparnis von ca. 20 % durch die Automatisierung von Prozessen

planemos bekam eine ganzheitliche Cloud-ERP-Lösung, die alle Prozesse im Unternehmen abdeckt und die Daten in einer Software vereint. Jeder Ablauf und Prozess wurde nach den Anforderungen und Wünschen des Kunden umgesetzt, es gibt überflüssigen keine Funktionen, Prozesse oder Felder. Hier kommt das Prozesswissen und die Erfahrung der GEBRA-IT-Experten zum Tragen, die gemeinsam mit planemos die optimalen Prozesse erarbeitet haben. Jeder automatisierbare Prozess wurde erfolgreich automatisiert. Die zusätzlichen Forderungen an das neue ERP-System, darunter eine umfassende Prozesstransparenz, Anpassungsfähigkeit sowie die Minimierung manueller Prozesse und Fehler, wurden ebenfalls erfolgreich umgesetzt.

„Heute haben wir eine Zeitersparnis von ca. 20 % durch die Automatisierung von Prozessen. Durch die Komplexität und die Sonderfälle in unseren Projekten war die Rechnungsstellung sehr zeitaufwendig. Heute reicht ein Knopfdruck und die Software verrichtet zuverlässig ihre Arbeit“.

Ein wesentlicher Vorteil, den die ERP-Lösung auf Low-Code-Basis mitbringt, ist die eigenständige Anpassungs- und Erweiterungsfähigkeit der Software an neue Anforderungen und Prozesse. Die Mitarbeitenden von planemos nehmen selbst mit wenigen Klicks Änderungen oder Ergänzungen vor.

