Pioneering Brilliance: Robuste Taschenlampen für die Arbeit

Mit der neuen P-Serie hat Ledlenser die beiden Taschenlampen P5R Pro und P7R Pro auf den Markt gebracht: Modelle für Profis und Fans von Qualität, Performance, Robustheit sowie einem erweiterten Funktions- und Lieferumfang

Solingen, November 2025 – Robustes und zuverlässiges Licht gemacht für Baustellen, DIY-Projekte und die Maschinenwartung: Die neuen Modelle P5R Pro und P7R Pro von Ledlenser liefern maßgeschneidertes Licht für jede Herausforderung. Dank abnehmbaren Schutzelementen, einem erhöhten Farbwiedergabeindex und Zubehör wie einer Ladestation sind die beiden Modelle ideal geeignet für den täglichen Einsatz bei der Arbeit.

„Mit unserer neuen P-Serie haben wir von Anfang an ein Ziel verfolgt: Taschenlampen entwickeln, die sich für verschiedenste Anwendungen eignen – vom Notlicht im Alltag über eine Taschenlampe für Outdoor-Ausflüge oder ein Suchlicht für den Einsatz in den Bergen und im tiefsten Wald,“ so Ludwig Zech, Global Head of Product bei Ledlenser. „Im Wissen, dass wir mit unseren Standardmodellen nicht jeden Einsatzbereich abdecken können, haben wir zusätzlich zwei Pro-Modelle entwickelt.“ Was die beiden Pro-Taschenlampen von den übrigen Modellen der Serie abhebt: Sie sind noch robuster und bringen Features mit, die bei der Arbeit im Dunkeln unverzichtbar sind.

P7R Pro: Flaggschiff für die Arbeit

Highlight für Profis und alle, die Wert auf einen großen Lieferumfang und Zusatzfunktionen legen, ist die P7R Pro. Die robuste Taschenlampe ist gemacht für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen – und macht auf dunklen Baustellen und Inspektionen im Untergrund eine gute Figur.

Wie alle Taschenlampen von Ledlenser zeichnet sich die P7R Pro durch ein brillantes Lichtbild aus: Dank Fokussierfunktion leuchtet sie sowohl große Flächen mit homogenem Nahlicht als auch weiter entfernte Bereiche mit präzisem Fernlicht aus. Das natürliche Weißlicht mit erhöhtem Farbwiedergabeindex (CRI) sorgt für eine realistische Farbwahrnehmung und schont die Augen während langer Schichten.

Dank des neuen Mode Select Ring ist der Zugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, den USB-C-Ladeport oder die Transportsperre intuitiver denn je: Selbst mit Handschuhen lässt sich der Ring unkompliziert auf die gewünschte Position stellen. Damit die P7R Pro stets einsatzbereit ist, lässt sie sich abseits der Arbeit in der mitgelieferten Ladestation verstauen.

Und: Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus 75 % recyceltem Material – ohne Einbußen bei Qualität und Langlebigkeit der P7R Pro. „Auch hier bieten wir sieben Jahre Garantie bei Registrierung. Außerdem ist die P7R Pro ausgestattet mit abnehmbaren Schutzkappen und einem hohen Staub- und Wasserschutz,“ so Zech weiter. Heißt: Auch Stürze, Schmutz und Flüssigkeiten können der Taschenlampe nichts anhaben. Die gummierten Schutzkappen schützen gleichzeitig empfindliche Oberflächen bei der Arbeit.

P5R Pro: Kompakte Alternative

Wer eine ebenso robuste, aber kompaktere Taschenlampe benötigt, greift zur P5R Pro. Auch hier überzeugen die Fokussierfunktion, ein natürliches Weißlicht, das die Augen schont, robuste Schutzelemente sowie ein hoher Staub- und Wasserschutz (IP68). Ein weiteres Highlight: Dank Dual Power lässt sich die P5R Pro wahlweise mit einem wiederaufladbaren Akku oder einer Batterie betreiben. So ist auch ohne Stromversorgung sichergestellt, dass die Arbeit im Dunkeln gelingt. Alternativ ermöglicht die mitgelieferte Ladestation ein unkompliziertes Aufladen.

Erhältlich sind die P7R Pro und P5R Pro im offiziellen Onlineshop und im Fachhandel. Mehr Informationen zur neuen P-Serie gibt es hier: https://ledlenser.com/de-de/p-serie/

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schmitz-Schöbitz (Communication & Trade Marketing Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

wiebke.schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com