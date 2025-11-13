ELAINE von Entirely gewinnt den International Business Award in der Kategorie „Technical Innovation of the Year“

Bonn, 12. November 2025 – ELAINE technologies wurde im Rahmen der 22. jährlichen International Business Awards® erneut mit einem Award in der Kategorie „Technical Innovation of the Year“ ausgezeichnet – für die Entwicklung von „AI-First E-Mails“ im Zeitalter von AI Consumer Agents.

„AI-Ready Messaging“ und „AI-First E-Mails“ adressieren eine hochaktuelle Herausforderung: die Anpassung von E-Mails für KI-Agenten, die inzwischen Kommunikation interpretieren und priorisieren. Die Elaine Customer Engagement-Plattform versieht Nachrichten wie E-Mails mit unsichtbaren Metadaten, die gezielt für die KI-Interpretation durch AI Consumer Agents ausgelegt sind. Diese Fähigkeit wurde nun im Rahmen der Auszeichnung durch die Fachjury gewürdigt.

KI-Agenten werden zunehmend die Botschaften von Marken in der Kommunikation mit Kunden kuratieren und filtern. Auch der Einsatz von KI-Assistenten für die Organisation von E-Mail-Postfächern steigt – u. a. durch die Einführung entsprechender Funktionen bei Freemail-Diensten. Für Unternehmen und Marketer bedeutet das eine wichtige Hürde beim Zugang zu ihrer Zielgruppe. Das Problem: Für die Entscheidung über Relevanz sowie die richtige Bewertung und Zusammenfassung benötigen KI-Agenten oft andere oder mehr Daten als der eigentliche E-Mail-Empfänger.

„Mit AI Consumer Agents als Gatekeeper zwischen Brands und Konsumenten – und generell in der digitalen Kommunikation – ändert sich das Spiel um Aufmerksamkeit grundlegend. Unternehmen droht ein deutlicher Verlust der Reichweite – und sie merken es nicht einmal! Mit der Elaine Customer Engagement-Plattform haben wir effektive Lösungen entwickelt, um u. a. den potenziellen Einsatz von AI Consumer Agents auf Empfängerseite zu erkennen und gezielt wichtige Kontext- und Zusatzinformationen in E-Mails einzubinden, um die Wahrnehmung und Bewertung durch AI-Agenten zu optimieren. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Innovationskraft durch die Verleihung der International Business Awards“, so Stefan von Lieven, CEO von Elaine Technologies.

Die International Business Awards sind das weltweit führende Programm für Wirtschaftsauszeichnungen. Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen und Organisationen weltweit – ob privat oder öffentlich, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein. Für die IBAs 2025 gingen Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen aus 78 Ländern und Regionen ein.

Elaine wurde bereits siebenmal mit dem International Business und German Stevie Award für Innovationen ausgezeichnet, darunter sechsmal in Gold.

In diesem Jahr wurden mehr als 3.800 Nominierungen von Unternehmen unterschiedlichster Größe und nahezu aller Branchen in einer Vielzahl von Kategorien eingereicht. Die Gewinner der Stevie Awards wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Bewertungen von mehr als 250 Führungskräften weltweit ermittelt, die zwischen Mai und Juli in die Juryarbeit eingebunden waren.

Details zu den International Business Awards sowie die Liste der Stevie Award-Gewinner finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Weitere Infos zum Thema AI Consumer Agents: https://www.elaine.io/whitepaper-ai-consumer-agents/

Über ELAINE

Die ELAINE technologies GmbH wurde 2005 gegründet und ist seit 2022 Teil von Entirely – dem offenen Ökosystem für „Tailored Marketing at Scale“. Entirely baut eine vernetzte Welt der Marketingtechnologie auf – und bringt die besten etablierten und innovativen neuen Lösungen zusammen, um so ihr volles Potenzial zu entfalten. Entirely nutzt gezielt KI, um Marketing in seiner Transformation von der operativen Ausführung hin zu Strategie und Kontrolle zu begleiten. Gegründet von Marmind, Censhare, Elaine und Facelift baut Entirely so eine ganz neue vernetzte Welt der Marketingtechnologie auf – und ist damit mehr als ein Produkt oder eine Plattform. Es ist eine Gemeinschaft aus Experten und ein Katalysator für Marketing, das zählt. Weitere Informationen finden Sie unter www.entirely.com

