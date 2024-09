Pioneerdesk nominiert als Start-up des Jahres 2024

Die IT-Automatisierungslösung von Pioneerdesk überzeugt bei den CRN Channel Awards und wird als vielversprechendes Start-up geehrt

Zangberg, 26. September 2024 – Die Pioneerdesk GmbH, ein innovatives Unternehmen im Bereich der IT-Automatisierung, wurde als „Start-up des Jahres“ bei den renommierten CRN Channel Awards 2024 nominiert. Die Verleihung findet am 26. September 2024 in Berlin statt.

Die CRN Channel Awards zeichnen Unternehmen aus, die mit ihren innovativen Lösungen überzeugen. In der Kategorie „Start-up des Jahres“ wird Pioneerdesk für seine IT-Automatisierung-Lösungen geehrt, die Unternehmen helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Pioneerdesk hat sich durch die Entwicklung fortschrittlicher IT-Automatisierung-Technologien einen Namen gemacht. Diese Technologien ermöglichen es Unternehmen, ihre IT-Prozesse zu optimieren und den Geschäftsbetrieb störungsfrei zu gestalten. Die Nominierung bei den CRN Channel Awards unterstreicht den Erfolg und die positive Wirkung von Pioneerdesk auf seine Kunden.

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung bei den CRN Channel Awards. Diese Anerkennung bestätigt unsere Arbeit im Bereich der IT-Automatisierung und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind,“ sagt Geschäftsführer. Marcus Lenczyk,

Die Preisverleihung der CRN Channel Awards findet am 26. September 2024 in Berlin statt. Hier werden die Sieger in den verschiedenen Kategorien bekannt gegeben.

Über Pioneerdesk GmbH:

Unser Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen zur IT-Automatisierung, die Unternehmen helfen, ihre IT-Prozesse effizienter zu gestalten und Ausfallzeiten zu minimieren. Die Lösung erkennt und behebt IT-Störungen automatisch, was die Produktivität der Mitarbeiter deutlich steigert.

Weitere Informationen finden Sie auf der deutschen Seite unter: https://www.pioneerdesk.one/de

Englischsprachige Informationen finden Sie unter: https://www.pioneerdesk.one

Kontakt für Presseanfragen:

Marcus Lenczyk

Geschäftsführer, Pioneerdesk GmbH

E-Mail: credits@pioneerdesk.one

Firmenkontakt

Pioneerdesk GmbH

Marcus Lenczyk

Palmberg 29

84539 Zangberg

+49 8636 6978129



https://www.pioneerdesk.one/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.