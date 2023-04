Pink Lady Europe verlost 500 Patenschaften für Apfelbäume in Südtirol

Apfel von der Blüte bis zur Ernte begleiten

Apfelfans aufgepasst: Noch bis zum 30. April verlost Pink Lady Europe 500 Baumpatenschaften in Südtirol. Einer der Baumpaten hat sogar doppeltes Glück: Er oder sie gewinnt eine Reise für die ganze Familie zur Apfelernte Ende Oktober 2023 in Südtirol. Pink Lady schafft mit der Aktion Transparenz zu den Anbau- und Arbeitsbedingungen der Genossenschaft.

Stuttgart / Avignon, im April 2023. Wie genau der Lebenszyklus eines Apfelbaumes aussieht und wie die Ernte abläuft, das können Apfelfans bei Alexander Höller erleben. Er ist Apfelbauer im sonnigen Südtirol, und in seinem Obstgarten stehen die 500 Pink Lady Apfelbäume, für die jetzt Paten gesucht werden. Die Paten begleiten ihren Apfelbaum dank Fotos und Newslettern von der Blüte bis zur Ernte, lernen die nachhaltige Erzeugung von Pink Lady und die Menschen dahinter kennen und können schließlich selbst miternten. „Bei der Ernte nehmen wir die schönsten Früchte, die qualitativ hochwertig sind, und diese Früchte werden als Pink Lady verkauft. Die anderen Früchte, die entweder zu klein sind, oder auch kleine Makel aufweisen, werden zu Saft, Apfelkompott oder zu Apfelstückchen verarbeitet. Es wird wirklich alles von der Ernte verwendet und nichts weggeworfen“, beschreibt Alexander Höller einen der 14 Grundwerte, zu denen sich die Genossenschaft Pink Lady selbst verpflichtet hat: Zero Waste.

Pink Lady fördert Austausch zwischen Konsumenten und Apfelbauern

Eine weitere Selbstverpflichtung besteht darin, den Austausch zwischen Konsumenten und Apfelbauern zu fördern. Denn dank des nachhaltigen Engagements der 3.250 Erzeuger, die in den rund 5.300 Hektar Apfelgärten in Frankreich, Italien und Spanien die Bäume hegen und pflegen, entsteht einer der beliebtesten Äpfel Deutschlands. Pink Lady möchte mit dem direkten Kontakt durch die Baumpatenschaft für Transparenz beim Anbau und der Qualität der Äpfel sorgen. In ihrer Nachhaltigkeitscharta haben sich die Apfelbauern von Pink Lady insgesamt 14 Selbstverpflichtungen verschrieben, um gemeinsam ihre nachhaltige Vision zu erreichen. Neben Zero Waste setzt sich die Genossenschaft aktiv für den Ausbau ökologischer Maßnahmen im Obstbau, für CO2-Neutralität bis 2030 sowie die Abschaffung von Einwegplastik ein.

Alle 14 Selbstverpflichtungen der Nachhaltigkeitscharta von Pink Lady sind hier zu sehen: https://www.apfel-pinklady.com/de/charta/

Wer eine der Baumpatenschaften und obendrein die Reise nach Südtirol gewinnen

möchte, kann unter https://werdebaumpate.de/ teilnehmen.

Pink Lady® Europe im Kurzprofil:

In über 25 Jahren haben sich 3.250 Erzeuger, 83 Sortier- und Packstationen, 13 zugelassene Obst-Distributoren und zehn Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

