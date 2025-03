Personalmangel? Kostendruck? Knorr Professional High Convenience liefert Lösungen mit inspirierender Länderküche auf höchstem Niveau

Mit der brandneuen Produktlinie High Convenience launcht Knorr Professional erstmals sieben Gerichte aus dem TK-Bereich, die auf kompromisslose Schnelligkeit, Qualität und Geschmack setzen. Ab sofort können Hotels und Gastronomiebetriebe aller Art die von verschiedenen Ländern inspirierten Neuheiten in ihren herausfordernden Küchenalltag integrieren: Alle Gerichte sind fertig zum Erhitzen und danach sofort servierbereit.

Hamburg, Februar 2025. Die Gastronomie steht unter Druck: Fachkräftemangel, hoher Krankenstand, Unsicherheiten in der Kalkulation und vielfältigere Ansprüche der Gäste im Hinblick auf abwechslungsreiche und vermehrt vegane Gerichte. Es ist der Anspruch von Knorr Professional, dafür zu sorgen, dass Gastronomien auch 2025 bereit sind, all diesen Herausforderungen zu begegnen.

Bereit, wenn du es bist

Daher hat Knorr Professional die High Convenience Range unter dem Motto „Bereit, wenn du es bist“ entwickelt und vereint damit Innovation, Nachhaltigkeit und überzeugenden Geschmack. Die sieben Gerichte sind den Küchen unterschiedlicher Länder nachempfunden und vollständig pflanzenbasiert, um den Ernährungsansprüchen möglichst vieler Gäste gerecht zu werden: „Wir laden zu einer kulinarischen Weltreise ein – inspiriert von den Aromen Europas, Mittelamerikas und Asiens. Klassiker wie Hackbällchen in Paprika-Tomatensauce treffen auf exotische Highlights wie Linsen Dal oder Currys in Gelb, Rot und Grün. Unser Fokus: landestypische Zutaten, authentische Gewürze und flexitarische Interpretationen. Eine kreative Fusion, die wir mit Leidenschaft entwickelt haben – für jeden Gaumen“, sagt Dirk Rogge, Leiter der Culinary Fachberatung bei Unilever Food Solutions.

Gemeinsam mit seinem Team hat er die Rezepturen entwickelt und die Gerichte so konzipiert, dass sie servierfertig erhitzt werden, aber auch jede Menge Spielraum bieten. Durch Beilagen wie Reis, Pasta, mehr frisches Gemüse oder Brot ist jedes Gericht individualisierbar, und auch Fisch und Fleisch geben den Menüs eine spannende Note und greifen den Trend zu internationalen Strömungen auf der Speisekarte auf. So bildet etwa das Linsen-Dal den Streetfood-Trend ab, der wachsenden Integration östlicher Aromen in westliche Küchen zollen die verschiedenen Currys Tribut, und mit fast vergessenen Zutaten wie den schwarzen Bohnen im Bohnen-Süßkartoffel-Chili wird das kulinarische Erbe wiederbelebt.

Alle sieben Rezepturen sind vegan, Fleisch oder Fisch können nach Belieben ergänzt werden. Ob Konvektomat, Mikrowelle, Backofen oder Topf: High Convenience passt sich vom Imbiss-Stand bis hin zur Großküche für Mitarbeiterverpflegung, Catering oder das À-la-Carte-Geschäft an die jeweiligen technischen Gegebenheiten an und ist in der Zubereitung absolut gelingsicher. Die Menüs werden von einem erfahrenen Partner ausschließlich in Deutschland hergestellt, als Verpackung dienen recyclebare 1,8-kg-Schalen aus Pappe, die einer halben Gastronorm-Schale entsprechen.

Die Knorr Professional High Convenience Range umfasst:

Grünes Thai-Curry (vegan)

Rotes Thai-Curry (vegan)

Gelbes Indisches Curry (vegan)

Indisches Linsen-Dal (vegan)

Bohnen-Süßkartoffel-Chili (vegan)

Mediterranes Tomaten-Ragout (vagen)

Paprika-Tomaten-Sugo mit Hackbällchen (vegan)

Mehr Marktanteil dank starker Strategie und Lösungsorientierung

Unilever Food Solutions legt den Schwerpunkt auf große Erfolgsmarken wie Hellmann’s, Lukull und Knorr Professional. Eine strategische Ausrichtung, die sich ausgezahlt hat: Im Jahr 2024 konnte Unilever Food Solutions im Bereich Foodservice Deutschland weitere Marktanteile gewinnen: „Als Marktführer tragen wir die Verantwortung, die Foodservice-Kategorie qualitativ weiterzuentwickeln, innovative Lösungen für die aktuellen Marktherausforderungen zu entwickeln und gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen. Daher steigen wir 2025 in den High-Convenience-Markt ein und erweitern unser Sortiment um die Knorr Professional High Convenience Range”, sagt Jens Gudacker, Marketing-Direktor von Unilever Food Solutions DACH.

Die Produkte von Unilever Food Solutions werden weltweit von Millionen Gastronominnen und Gastronomen genutzt. Mit der Einführung der High-Convenience-Linie reagiert das Unternehmen auf den Fachkräftemangel als eine der größten Herausforderungen der Gastronomie. „Wir alle benötigen verlässliche Produkte, die Zeit sparen und gleichzeitig erstklassige Qualität und Geschmack garantieren. Mit unserer neuen Produktrange bieten wir zudem kalkulationssichere und vielseitige Möglichkeiten“, so Jens Gudacker.

Weitere Informationen und Rezeptideen gibt es unter: unileverfoodsolutions.de/themenwelten/high-convenience.html

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or Professional und Langnese unterstützt Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig. Es arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßig Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Dort positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken und Trenderkenntnissen weiter.