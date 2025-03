Ein neuer Wohlfühlort für den Taunus: Die Privatbrauerei Löwenherz öffnet ab 1. März

Ein Großprojekt ist endlich fertig: Unternehmer Frank Niehage und sein Wehrheimer Geschäftspartner Torben Emmerich haben sich mit der Privatbrauerei Löwenherz gemeinsam einen Kindheitstraum erfüllt. Zum Ensemble gehören auch das Restaurant Die Schankwirtschaft und ein großer Biergarten. Die Ambitionen sind hoch: Mit einem umfassenden Konzept und erfahrenen Gastro-Team soll die Brauerei das führende Bier der Region liefern und das Motto “Where Tegernsee meets Taunus” mit Leben füllen.

Frankfurt, Februar 2025. Ein markantes, alpenländisch anmutendes und mit 8.600 Holzschindeln verkleidetes Holzgebäude steht am Rand von Wehrheim, knapp 25 Autominuten von der Frankfurter Innenstadt entfernt. Die große Holzterrasse bietet ein Panorama über Wiesen direkt auf den Taunus, Feldbergblick inklusive: Hier wurde die Privatbrauerei Löwenherz gebaut, gegründet von Frank Niehage und seinem Wehrheimer Kompagnon Torben Emmerich. Ab 1. März öffnet die Brauerei mit ihrem Restaurant Die Schankwirtschaft. Die Gastronomie bietet 100 Plätze im Restaurant und etwa 200 Plätze im überdachten und beheizten Biergarten, sie punktet mit elegant-gemütlichem Ambiente und viel natürlichem Holz, ohne die Alpenromantik zu überspitzen. Auf der Karte finden sich klassische Gerichte wie Tatar, gebeizter Lachs, aber auch hausgemachte Tagliatelle, Cordon bleu vom Kalb oder Saibling vom Tegernsee. Das Team rund um Gastronomieleiter Aaron Traoré-Maus setzt sich aus erfahrenen Mitarbeitern aus der Frankfurter Restaurantszene zusammen, er und Küchenchef Adrian Isailă sind etwa aus dem Restaurant Lohninger bekannt.

Herzstück der Location ist die Brauerei: „Unsere Brauereitechnik entspricht der unseres Vorbilds vom Tegernsee und wir haben lange mit unserem Braumeister Christian Ochs getüftelt. Jetzt sind wir stolz auf die Qualität und den hervorragenden Geschmack von unserem Zwickel, Hellen und Weißbier“, erklärt Frank Niehage. Ein alkoholfreies Bier soll perspektivisch das Angebot abrunden. Die Biere haben eine längere Reifezeit bei kälterer Lagerung als üblich: Dieses aufwendigere Verfahren macht das Bier bekömmlicher und überzeugt auch solche, die sonst kein Bier trinken. Ein großes, gläsernes Weinlager ist in Planung und bedient die Weinliebhaber, die auch jetzt schon auf der Weinkarte fündig werden.

Wichtige Komponenten der Privatbrauerei Löwenherz sollen Private Dining im Separee Die Stube sein, außerdem regelmäßige hauseigene Events im gemütlichen Innen- und Außenbereich sowie Firmenfeiern. Ein besonderer Baustein in der Brauerei ist die Partnerschaft mit Steinway & Sons, die sich in einem schwarzen Hochglanzflügel direkt unter den schimmernden Edelstahltanks zeigt. Hier können sowohl Konzerte veranstaltet als auch Stars dank der Übertragungstechnik Spirio und Leinwand auf den Flügel zugeschaltet werden: „Das Gefühl, mit einem frisch gezapften Bier in unserer Brauerei zu stehen und etwa Lang Lang oder Elton John beim Spielen zuzuhören, den Künstler und seinen Tastenanschlag zu sehen, dazu kann man wirklich sagen ‘what money can’t buy’“, erklärt Torben Emmerich.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten unter brauhausloewenherz.

Die Privatbrauerei Löwenherz in Wehrheim im Taunus ist seit März 2025 geöffnet und vereint moderne Braukunst nach Tegernseer Vorbild mit hessischer Gastlichkeit. Unternehmer Frank Niehage und sein Geschäftspartner Torben Emmerich, dessen Familie bereits seit dem 17. Jahrhundert in Wehrheim verwurzelt ist, bieten mit ihrem Restaurant Die Schankwirtschaft elegant-gemütliches Ambiente mit über 100 Sitzplätzen im Innenbereich und etwa 200 Plätzen auf der großen Panorama-Biergartenterrasse. Für private Veranstaltungen oder Firmen-Events stehen die Brauerei und auch das Separee die Stube zur Verfügung.

