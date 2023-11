Personaldienstleister BERG, berg-it und HEISERV bündeln Kompetenzen

Gemeinsam noch stärker in der Metropolregion Nürnberg

Nürnberg, 8. November 2023 – Die Berg Gruppe, mit der BERG Personalmanagement GmbH und der berg-it Projektdienstleistungen GmbH ein führender Anbieter im Bereich Personaldienstleistung in der Metropolregion Nürnberg, tut sich mit der HEISERV Personalkonzepte GmbH zusammen. HEISERV ist ebenfalls ein regionaler Player in der Branche und bietet seit über zwanzig Jahren erfolgreich Unterstützung im Bereich der Personalvermittlung an. Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist die strategische Antwort auf den Wandel, in dem sich der Markt für Personaldienstleistungen seit einiger Zeit befindet. Die HEISERV GmbH wird damit Teil der Berg Gruppe, Inhaberin Sylvia Friedmann verantwortet diese auch in Zukunft als Prokuristin. Wieso sie und die Berg-Inhaber Yvonne Deschner und Thomas Bestle sich zusammengetan haben, und welche Vorteile dieser Schritt für Mitarbeitende, Kundenunternehmen und Bewerbende hat, erzählen sie gemeinsam im Kurzinterview.

———– WENN SICH ZWEI UNTERNEHMEN, die beide seit Jahrzehnten so erfolgreich agieren, zusammentun, fragt man sich unweigerlich: wie ist es dazu gekommen?

Friedmann: Tatsächlich war für mich die Zeit gekommen, sich über das Thema der Unternehmensnachfolge Gedanken zu machen. Da das Berg-Inhaberteam und ich uns als Marktbegleiter seit vielen Jahren persönlich kennen, wir immer wieder gemeinsam auf Projektbasis zusammengearbeitet haben und generell auf einer Wellenlänge sind, lag es nahe, den Vorschlag eines Zusammenschlusses als erstes hier zu platzieren. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat, denn so weiß ich mein Team und meine Kunden in den besten Händen.

Bestle: Wir haben uns sehr über das Angebot gefreut und recht schnell eine positive Entscheidung gefällt, da wir mit HEISERV unseren Kandidatenpool für unsere Kundenunternehmen deutlich erweitern können – und zwar um Ingenieure und Immobilienexperten wie beispielsweise Facility Manager. Außerdem bekommt mit HEISERV unser Service der Direktvermittlung noch einmal mehr Gewicht. Und wir freuen uns über die neuen Mittelstandskunden. Insofern ist HEISERV ein wichtiges Asset für die künftige strategische Ausrichtung der Berg Gruppe.

———– BEI HEISERV HEISST ES, People Business bedeutet Verantwortung zu übernehmen und gleichermaßen transparent und menschlich zu handeln. Wie wird sichergestellt, dass diese Philosophie auch weiterhin gelebt wird?

Friedmann: Das Gute ist, dass die HEISERV-Philosophie sich von der von Berg nicht großartig unterscheidet. Beide Unternehmen sind sich sehr ähnlich in der Art, wie wir mit Unternehmenskunden und Bewerbenden umgehen. Wir handeln sehr persönlich, sehr offen und sehr ehrlich. Das schafft Vertrauen und menschliche Bindung.

Deschner: Bei uns steht ebenfalls der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb sagen wir auch wir verbinden erfolgreich Menschen und Unternehmen. Man muss sich vor Augen halten, dass Personalvermittlung häufig ganz einfach Nasensache ist. Man kennt sich, man vertraut sich. Das gilt für HEISERV und deren Kunden genauso wie für uns und unsere Kunden. Wir wollen, dass man uns vertraut – dafür tun wir seit Jahrzehnten viel. Genauso wie HEISERV. Eine Philosophie, die von beiden getragen und natürlich von uns weitergeführt wird. Ganz einfach, weil sie erfolgreich ist.

———–WENN MAN SIE FRAGT, heißt es, Berg und HEISERV würden sich perfekt ergänzen. Inwiefern ist das der Fall?

Friedmann: Ich denke, dass wir mit unserem Fokus auf der Personalvermittlung vielleicht einerseits etwas zeitintensiver arbeiten als Berg, dafür aber in der Regel sehr tiefgehende Beziehungen zu unseren Kunden und Bewerbenden aufbauen. Um diese zu finden, nutzen wir seit kurzem sogar KI-gestützte Recruitingwege. Wir nehmen uns diesen – aus unserer Sicht notwendigen – Luxus, Zeit zu investieren. In der Personalvermittlung ist das DER Erfolgsfaktor schlechthin. Berg dagegen ist unglaublich schnell in der Stellenbesetzung, weil sie aufgrund des starken Projektgeschäfts große Erfahrung im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung haben. Die Prozesse dahinter sind unglaublich professionell aufgesetzt. Beide Teams lernen voneinander – besser geht es nicht.

Bestle: Dieser Knowhow-Austausch ist das eine. Der ganz große Vorteil aber ist der, der sich aus unserem Zusammenschluss für unsere Kunden ergibt: die Bewerbenden haben noch größere Chancen, schnell eine passende Stelle zu finden. Und umgekehrt finden unsere Unternehmen schneller einen passenden Kandidaten. Das wird umso wichtiger, als dass derzeit in zunehmend kürzeren Zeitabständen völlig neue Jobbilder entstehen, die besetzt werden wollen. Da muss man auch mal ein Profil unter ganz anderen Gesichtspunkten neu bewerten, als es heute noch üblich ist. HEISERV bringt diese Expertise bereits mit – davon werden wir in Zukunft verstärkt profitieren.

HEISERV bleibt also HEISERV, auch innerhalb der Berg Gruppe. Team und Arbeitsweise bleiben erhalten, neu ist der Zuwachs an Kompetenzen und Angeboten – für Kundenunternehmen gleichermaßen wie für Bewerbende. Damit will sich die Berg Gruppe noch besser als bisher in der Metropolregion Nürnberg gegen überregionale Marktbegleiter behaupten.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Über BERG Personalmanagement

Die BERG Personalmanagement GmbH ist ein regional führendes Dienstleistungsunternehmen im Personalsektor und unterstützt Unternehmen jeder Branche bei der Suche nach qualifiziertem Personal in den Bereichen Office und IT. Das Leistungsspektrum umfasst Personalüberlassung, Personalvermittlung sowie Projektgeschäft. BERG wurde 1987 gegründet und deckt mit seinen Leistungen die gesamte Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen ab.

www.berg-personal.de

Über berg-it Projektdienstleistungen

Als IT-Projektdienstleister und Recruitingspezialist vermittelt berg-it Projektdienstleistungen GmbH seit 2002 hochqualifizierte IT-Experten in der Metropolregion Nürnberg. Viele renommierte Unternehmen profitieren von einem großen Netzwerk an IT-Spezialisten im Rahmen der Direktvermittlung und Personalüberlassung sowie Projektgeschäft. Das berg-it Leistungsspektrum umfasst dabei Werk- und Dienstverträge, Arbeitnehmerüberlassung, Direktvermittlung sowie Projektdienstleistungen.

www.berg-it-gmbh.de

Über HEISERV Personalkonzepte

Die HEISERV Personalkonzepte GmbH wurde 2003 gegründet und zählt zu den führenden Personaldienstleistern in der Metropolregion Nürnberg. Dabei liegt der Fokus auf kaufmännischen Berufen, IT und Engineering sowie Facharbeiter:innen. Neben der Direktvermittlung und Personalüberlassung bietet das Unternehmen auch maßgeschneiderte Consultingleistungen.

www.heiserv.de

Die BERG Personalmanagement GmbH ist ein regional führendes Dienstleistungsunternehmen im Personalsektor und unterstützt Unternehmen jeder Branche bei der Suche nach qualifiziertem Personal in den Bereichen Office und IT. Das Leistungsspektrum umfasst Personalüberlassung, Personalvermittlung sowie Projektgeschäft. BERG wurde 1987 gegründet und deckt mit seinen Leistungen die gesamte Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen ab.

Kontakt

BERG Personalmanagement

Cathrin Ferus

Äußere Sulzbacher Straße 16

90489 Nürnberg

0911 350 38-0



https://www.berg-personal.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.