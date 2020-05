PEARL Insektenhotel-Bausatz: Unterschlupf und Nistplatz

Insektenhotel-Bausatz aus Naturmaterial

– Unterschlupf und Nistmöglichkeit für verschiedene Insekten

– Insektenhotels – Nützt den Tieren und dem Garten

– Wichtiger Beitrag zum Artenschutz

– Spannender und lehrreicher Zusammenbau

– Keine Fachkenntnisse notwendig

– Besteht aus Naturmaterialien

Quartier für fleißige Helfer: Das Hotel dient als Unterschlupf, Nist- und Überwinterungshilfe für viele verschiedene Insekten. Es bietet ihnen Schutz vor Wind und Wetter sowie vor Feinden.

Nützt den Tieren und dem Garten: Viele Nützlinge wie Wildbienen, Marienkäfer oder Florfliegen helfen beim Bestäuben von Pflanzen im Garten. Zudem dienen einige von ihnen sogar als biologische Schädlingsbekämpfer.

Für viele Insektenarten geeignet: Das Hotel besteht aus verschiedenen Holz- und Zapfenarten. Die “Zimmer” sind unterschiedlich ausgestattet und somit an die jeweiligen Bedürfnisse der kleinen Helfer angepasst.

Do it yourself macht Spaß: Das Insektenhotel von PEARL lässt sich mit Kindern oder Enkeln zusammen aufbauen – ganz ohne Fachkenntnisse. Die beiliegende bebilderte Anleitung erläutert ausführlich jeden Schritt. Man benötigt lediglich ein paar Standard-Werkzeuge.

Lehrreiche und spannende Umweltbildung: Durch die Beobachtung der Insekten lernt man mehr über ihr Verhalten. Spannende Entdeckungen sind garantiert! Zudem leistet man einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz bedrohter Tierarten.

– Insektenhotel zum Zusammenbauen

– Ideal für Garten, Hof, Balkon und Terrasse

– Bambusrohre, Hölzer mit Bohrung und Holzspäne als Nistplatz für Insekten: Mauerbienen, Florfliegen, Marienkäfer, Wildbienen, Schmetterlinge, Grabwespen u.v.m.

– Drahtgitter als Vogelschutz

– Aufhängemöglichkeit vorhanden

– Material: Naturholz (Spießtanne, Bambus, Tannenzapfen), Drahtgitter, Aufhänger aus Metall

– Benötigtes Werkzeug: Hammer, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Flachzange

– Maße (zusammengebaut): 17,4 x 30,4 x 6 cm, Gewicht: 480 g

– Insektenhotel-Bausatz-Teile inklusive Montagematerial, Leim, Schleifpapier und deutscher Anleitung

Preis: 9,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7319-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7319-3503.shtml

