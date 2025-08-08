Paula Wötzel ist neue Concept Creative bei time change

Berliner Agentur verstärkt sich im Bereich Experience Marketing

Die Agentur time change mit Hauptsitz in Berlin hat im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung mit Fokus auf Experience Marketing die Crew erweitert. Künftig wird Paula Wötzel als Concept Creative das Team mit ihrer Expertise in der Entwicklung innovativer Konzepte für Events, Messen und Markenkommunikation verstärken.

Paula Wötzel verstärkt das Team mit ihrer Expertise im Event- und Brand-Storytelling. Dafür bringt sie mehrere Jahre Berufserfahrung, eine große Leidenschaft für Live- und Videoproduktionen sowie wertvolles Know-how in Konzeptentwicklung und Eventorganisation mit. Als kompetente Ansprechpartnerin unterstützt sie Regisseure dabei, Projekte nahtlos und kreativ zu realisieren.

Zuletzt war Paula Wötzel für MCI Deutschland tätig. Sie erstellte dort Kreativkonzepte für Live- und Digital-Events, entwickelte Kommunikations- und Standkonzepte für Messen, betreute Video-Assets und war verantwortlich für Ideation, Scripting, Produktion und Postproduktion.

Im September 2022 schloss Paula Wötzel ihren Bachelor in Public and Nonprofit Management an der HWR Berlin ab und absolvierte im November 2023 erfolgreich eine Weiterbildung als Concept Creative für Live- und Digitale Kommunikation bei treibhaus.

„Wir freuen uns sehr, Paula in unserem Team willkommen zu heißen. Mit ihrer kreativen Expertise und ihrer Leidenschaft für innovative Konzepte wird sie dazu beitragen, unsere Projekte weiter zu optimieren“, so Marko Hafemann von time change.

Unternehmensprofil time change GmbH

Die time change GmbH ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur für Events und Markeninszenierung in Berlin. Seit der Gründung im Jahr 2013 realisiert sie mit einem internationalen Netzwerk maßgeschneiderte Projekte jeder Größenordnung – von regionalen Veranstaltungen bis hin zu globalen Markenauftritten. Das Unternehmen bietet kreative Lösungen aus einer Hand, die exakt auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Mit 14 Standorten in Europa verfügt time change über eine starke Marktpräsenz und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 setzte die Agentur über 1.400 Projekte mit mehr als 200.000 Teilnehmenden um und erzielte einen Jahresumsatz von 55 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung von Marketingevents in unterschiedlichsten Branchen – etwa bei Pharmakongressen, Automotive-Veranstaltungen oder Markenaktivierungen. Zum internationalen Kundenstamm zählen Unternehmen wie Airbus, Merck KGaA, BMW oder die Gates Foundation.

August 2025 / time change GmbH

Kaiserdamm 88

D-14057 Berlin

Ansprechpartner: Marko Hafemann

marko.hafemann@time-change.com

Patric Weiler

patricweiler@hotmail.com

Tel.: +49 (0) 30 120 766 460

Internet: www.time-change.com