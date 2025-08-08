Das macht Freude und vertreibt die Langeweile

Bei den folgenden Büchern ist Beteiligung ausdrücklich erwünscht. Hier wird die Kreativität gefördert. Auch ran ans Buch und viel Freude.

Rätsel-, Mal- und Lesespaß für Kinder

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:‎ 978-3759742940

Malbuch für Senioren

Entdecken Sie die beruhigende Welt des Ausmalens.

Es ist bewiesen, dass Ausmalen entspannt und Stress abbaut. Es trainiert die Konzentrationsfähigkeit, und die Feinmotorik wird gefördert.

Also ran an die Stifte! Sehen Sie selbst, wie viel Spaß das macht!

Die Ausmalbilder sind einseitig, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird.

Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, sodass sie gut zu erkennen sind.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN-13:‎ 978-3758342707

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3758331695

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Mehr Infos unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/