Patrik Metzger ist neuer Head of Sales D-A-CH für MillerKnoll

MillerKnoll will unter der Führung des erfahrenen Sales-Managers Patrik Metzger einen der wichtigsten Büromöbelmärkte Europas weiter erschließen.

Patrik Metzger ist neuer Head of Sales D-A-CH bei MillerKnoll. Der 47-jährige Deutsche wechselte von Haworth zu MillerKnoll und ist für den Contract-Vertrieb im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehört die kontinuierliche Erweiterung des Vertriebsteams in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der Ausbau von leistungsstarken Vertriebsstrukturen und die Erweiterung des Fachhändlernetzwerks in den jeweiligen Märkten.

„Die Verantwortung des Contract-Vertriebs in einem der wichtigsten Büromöbelmärkte Europas für die globale Nummer Eins zu übernehmen, ist Herausforderung und Ansporn zugleich“, sagte Metzger zu seinem Start bei MillerKnoll. „Ziel für mich ist die Erhöhung unserer Marktpräsenz in der D-A-CH Region und die Etablierung von MillerKnoll als feste Größe im deutschen Büromöbelmarkt.“

Vor seinem Start bei MillerKnoll arbeitete Metzger sechs Jahre beim ebenfalls US-amerikanischen Hersteller Haworth, war dort zuletzt als Director Sales tätig und in dieser Funktion im International Leadership Team eingebunden. Der gebürtige Saarländer lebt mit seiner Familie nach zahlreichen nationalen und internationalen Engagements in Niedersachsen, von wo er seine neue Aufgabe für MillerKnoll bundesweit steuert.

MillerKnoll ist ein Zusammenschluss dynamischer Marken, um die Welt zu gestalten, in der wir leben. Zum Markenportfolio von MillerKnoll gehören Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollTextiles, Maars Living Walls, Maharam, Muuto, NaughtOne und Spinneybeck|FilzFelt. MillerKnoll ist eine unvergleichliche Plattform, die die Moderne für das 21. Jahrhundert neu definiert, indem sie eine nachhaltigere, gerechtere und schönere Zukunft für alle schafft.

