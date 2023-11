Parasoft präsentiert KI-basierte Java Unit Testing Lösung

Parasoft Jtest 2023.2 – Java Code Testing mit Generativen AI-Funktionen steigert Entwickerproduktivität

Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das automatisierte Testen von Software, kündigt eine neue Integration mit OpenAI und Azure OpenAI-Anbietern an, um Jtest, seine Lösung für die Produktivität von Java-Entwicklern, mit generativen KI-Funktionen (GenAI) zu ergänzen. Diese Erweiterung in Jtest 2023.2 ermöglicht es Entwicklern, ihre Java-Code-Testprozesse zu beschleunigen und zu verbessern und so die Produktivität und Qualität zu steigern.

Die neuen GenAI-Funktionen von Parasoft Jtest 2023.2 erweitern das bestehende Angebot an statischer Analyse und Unit-Test-Generierung und bieten folgendes:

-Leichtere Einhaltung von Programmieranforderungen für Sicherheits- und Industriestandards wie OWASP, CWE, CERT, PCI DSS und andere durch das schnellere Beheben von Verstößen gegen die statische Analyse durch KI-generierte Codekorrekturen in der Entwickler-IDE.

-Einfache Verbesserung bestehender Unit-Testfälle auf der Basis von durch Entwickler erstellten, natürlichsprachlichen Anforderungen und KI-gestütztem Refactoring von Testfällen.

Jtest Version 2023.2 enthält außerdem

-Updates der statischen Analyseregelsätze für Standards wie CWE 4.13, CWE Top 25 2023, CWE Top 25+ On the Cusp 2023, OWASP API Security Top 10 2023 und DISA ASD STIG.

-FIPs-Konformität, um sicherzustellen, dass Regierungsdaten sicher und mit dem richtigen Maß an Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität gespeichert und verschlüsselt werden.

-Aktualisierungen der IDE-Unterstützung von Jtest, einschließlich IntelliJ 2023.2, Eclipse 2023-06 (4.28), Eclipse 2023-09 (4.29) und VS-Code-Verbesserungen für die Bewertung des Schweregrads statischer Analysen.

Die Integration mit OpenAI beschleunigt den Prozess der Behebung von Schwachstellen, indem KI-generierte Fixes für Schwachstellen bereitgestellt werden, die durch Scans der statischen Analyse gefunden wurden. Durch diese Verbesserungen sind Entwickler in der Lage, den Prozess zur Fehlerbehebung bei Verstößen gegen die statische Analyse zu beschleunigen. Entwickler können sich auf das Schreiben neuen Codes konzentrieren, die Produktivität bei der Codeentwicklung steigern und die Einhaltung von Branchen- und Sicherheitsstandards erreichen.

Durch die Integration mit OpenAI werden die bestehenden KI-basierenden Fähigkeiten von Parasoft Jtest zur automatischen Generierung von Unit-Tests erweitert. Parasoft Jtest enthält Funktionen zur Massengenerierung von Unit-Tests, die von Parasofts proprietären KI-Algorithmen unterstützt werden und es Entwicklern ermöglichen, auf einfache Weise Unit-Test-Suiten für nicht abgedeckten Quellcode zu generieren. Damit können Teams von null auf bis zu 60% oder mehr Codeabdeckung kommen, und das fast ohne manuellen Aufwand.

Die neuen GenAI-Funktionen in Parasoft Jtest fügen eine weitere leistungsstarke Funktion hinzu, mit der Entwickler bestehende Unit-Testfälle erweitern können. Durch die Bereitstellung einer Eingabeaufforderung in natürlich Sprache können Anwender auf der Grundlage spezifischer Anforderungen ihre Testfälle einfach umgestalten, aktualisieren und verbessern.

„Diese leistungsstarken neuen Funktionen in Parasoft Jtest 2023.2 sind ein großer Schritt vorwärts in unserem kontinuierlichen Engagement, Entwickler dabei zu unterstützen, ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Produktivität in ihrem Java-Code zu erreichen“, betont Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Durch den Einsatz modernster generativer KI-Technologien stellen wir unseren Anwendern die fortschrittlichsten und effizientesten Werkzeuge zur Verfügung, die ihre Anforderungen an das Testen von Software erfüllen und übertreffen.“

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

