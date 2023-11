Bausanierung Thüringen: REBA IMMOBILIEN GmbH launcht Website www.bausanierung-thueringen.de

Bausanierung Thüringen: REBA IMMOBILIEN GmbH launcht Website

Die REBA IMMOBILIEN GmbH freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Website www.bausanierung-thueringen.de bekannt zu geben. Die Website dient als Informationsquelle für alle, die sich für Bausanierungsdienstleistungen in Thüringen interessieren. Der Fokus der REBA IMMOBILIEN GmbH liegt aktuell dabei auf der Region Eichsfeld, Eisenach und Westthüringen.

REBA IMMOBILIEN GmbH: Partner für professionelle Bausanierung und Immobilienmodernisierung in Thüringen

Die REBA IMMOBILIEN GmbH steht seit Jahren für herausragende Qualität in der Baubranche. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Bausanierung und Modernisierung von Gebäuden hat sich das Unternehmen einen Namen als vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Immobilienprojekte gemacht.

REBA IMMOBILIEN GmbH: Bausanierung Thüringen

Die Dienstleistungen der REBA IMMOBILIEN GmbH reichen von der Bausanierung, Altbausanierung, Badsanierung bis hin zum professionellen Innenausbau. Bei der Bausanierung wird Gebäuden nicht nur ein frischer Look verliehen, sondern auch moderner Komfort.

Die Altbausanierungsexperten hingegen bewahren den einzigartigen Charme historischer Gebäude, während sie diese auf den neuesten Stand bringen und mit zeitgemäßen Annehmlichkeiten ausstatten.

Die Experten der REBA IMMOBILIEN GmbH gestalten Badezimmer mittels Badsanierung nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden, von der Demontage alter Sanitäranlagen bis zur Installation hochmoderner Armaturen und Fliesenarbeiten. Dabei wird großer Wert auf Qualität und Funktionalität gelegt, um sicherzustellen, dass das neue Badezimmer nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und energieeffizient ist.

Der professionelle Innenausbau der REBA IMMOBILIEN GmbH ermöglicht es, Räume nach den Vorstellungen der Kunden zu gestalten und funktionale sowie ästhetische Innenräume zu schaffen. Die erfahrenen Fliesenleger verleihen Räumen einen eleganten und langlebigen Touch, indem sie Präzision und Sorgfalt in ihre Arbeiten einfließen lassen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Energieeffizienz und Umweltschutz. Die REBA IMMOBILIEN GmbH setzt modernste Techniken und Materialien ein, um Immobilien energieeffizient zu sanieren. Mithilfe energetischer Sanierung, moderner Dämmmaterialien, effizienter Heizungsanlagen und erneuerbarer Energien wird der Energieverbrauch der Immobilien nachhaltig gesenkt und somit zum Umweltschutz beigetragen.

Über die REBA IMMOBILIEN GmbH

Die REBA IMMOBILIEN GmbH ist ein renommiertes Unternehmen in der Baubranche, das sich auf die Bausanierung, Altbausanierung, Badsanierung, Innenausbau und Trockenbau, Fliesenarbeiten, und energieeffiziente Modernisierung von Immobilien spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team von Experten setzt das Unternehmen höchste Qualitätsstandards und steht bei jeder Aufgabe für Zuverlässigkeit und Professionalität.

Die REBA IMMOBILIEN GmbH mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel in Hessen ist eine 100%ige Tochterfirma der REBA IMMOBILIEN AG. Das Team bietet Bauleistungen und Sanierungen aller Art an, darunter Bausanierung, Innenausbau und Trockenbau, energetische Sanierung, Fliesen- und Laminatverlegung, Parkettarbeiten sowie Sanitär- und Elektroinstallationen.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen:

www.bausanierung-thueringen.de

www.reba-bausanierung.de

www.bausanierung-kassel.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.