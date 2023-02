Parasoft: Beste Lösung zur Automatisierung von Softwaretests für Unternehmen

Parasoft auf der embedded world – Halle 4, Stand 378

Monrovia (USA)/Berlin – Januar 2023 – Auf der Embedded World 2023 wird Parasoft seine führende Rolle bei der Bereitstellung der umfassendsten Unterstützung für MISRA C:2012 Amendment 3 aufzeigen, einschließlich einer frühen genehmigten Entwurfsversion von MISRA C++ 202X. Parasoft C/C++test bietet moderne Softwaretest-Automatisierungsfunktionen, die für die heutigen agilen DevOps-Workflows entwickelt wurden und sich nahtlos in die CI/CD-Pipeline eines jeden Unternehmens integrieren lassen. Dazu kommen enge Integrationen in die IDE jedes Entwicklers und containerisierte Bereitstellungen zum Support aller möglichen Entwicklungsökosysteme und Anwendungsszenarien, um Fehler früher zu erkennen und die Einhaltung von Industriestandards wie ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, IEC 61508 und EN 50128 automatisch durchzusetzen.

Parasoft wird seinen innovativen Ansatz für das Testen von Software und die unübertroffene Abdeckung der Industriestandards zur Programmierung in MISRA C 2012, MISRA C++ 202X, AUTOSAR C++ 14, CERT C/C++, CWE, JSF, UL 2900 und mehr vorstellen. Der Spezialist für automatisierte Softwaretests steigert die Produktivität und die Qualität der Ergebnisse, die über automatisch generierte Konformitätsberichte und dynamische, branchenspezifische Analyse-Dashboards verfolgt werden können. Die Lösungen finden Anwendung in sicherheitskritischen Märkten wie Automotive, Medical Devices, Rail, Industrial Automation und anderen.

Mit dem Vortrag „Does MISRA Help Create Safety-Critical Systems That Use Both C & C++?“ auf dem EWC untermauert Parasoft sein Fachwissen bei Entwicklung und dem Testen von embedded safety- und sicherheitskritischen Anwendungen.

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

