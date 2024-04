Palladium Hotel Group expandiert in die VAE

Palladium Hotel Group steigt mit Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences in den Nahen Osten ein. Die Umsetzung dieses Projektes erfolgt in Zusammenarbeit mit Al Marjan und dem in der Region preisgekrönten und auf Luxusobjekte spezialisierten Entwicklungs- und Investitionsunternehmen, Almal Real Estate Development.

Das ehrgeizige Projekt, das Investitionen von mehr als 100 Millionen Dollar erfordern wird, umfasst 442 Hotelzimmer und Wohneinheiten. Gleichzeitig wird dies die erste internationale Eröffnung für die auf Ibiza geborene Kultmarke, die sich nun Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences nennt und zusätzlich Apartments als Wohnsitz anbietet.

Hotel und Wohnanlage werden auf der Insel Al Marjan im Emirat Ras Al Khaimah angesiedelt, einer stark aufstrebenden Tourismusdestination in der Region. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Wynn Resort Island und mit einem traumhaften Blick auf den malerischen Arabischen Golf werden in der Anlage zusätzlich ein gehobener Beach Club, ein exquisites Restaurant sowie ein faszinierender Infinity-Pool entstehen. Die Eröffnung ist für 2026 vorgesehen.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und Marbella, und die temporäre Marke 45 Times Square Hotel. Die Palladium Hotelgruppe zeichnet sich durch ihren achtsamen Umgang mit dem Team sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Gäste aus.

