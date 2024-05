Paessler AG sichert sich strategische Investition von Turn/River Capital

Nürnberg, Deutschland / San Francisco, CA [23. Mai 2024] Turn/River Capital, ein Software-Investor, der für seinen erfolgreichen Ansatz zur Wachstumsbeschleunigung bekannt ist, hat eine strategische Investition in die Paessler AG, den führenden Anbieter von IT- und OT-Überwachungslösungen, getätigt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 ist die Paessler AG führend in der Entwicklung innovativer IT-Monitoring-Lösungen für Unternehmen jeder Größe und in verschiedenen Branchen. Mit mehr als 500.000 Anwendern spielt das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung von IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen. Die Investition von Turn/River Capital, einem auf B2B-Software fokussierten Unternehmen mit mehr als einem Jahrzehnt Investitionserfahrung in Europa, markiert einen wichtigen Meilenstein in der nächsten Wachstumsphase von Paessler.

Helmut Binder, CEO der Paessler AG, erklärte: „Der Schulterschluss mit Turn/River eröffnet neue Wege für Paessler. Die Expertise des Unternehmens im operativen Geschäft und in der strategischen Marktexpansion ermöglicht uns, noch schneller zu skalieren und unsere Fähigkeit zu verbessern, unseren jetzigen und zukünftigen Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

Dirk Paessler, Gründer der Paessler AG, hat das Unternehmen mit Pioniergeist geführt. Seine Leidenschaft für technologische Innovationen hat Paessler zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich IT-Infrastrukturmanagement gemacht.

Dirk Paessler: „Wir haben aus einem kleinen Projekt einen globalen Erfolg gemacht, ohne Wurzeln im Silicon Valley, und sind allein durch das Engagement unseres Teams auf Hunderttausende von Kunden gewachsen. Im Laufe der Jahre haben rund 100 Einzelaktionäre unser Unternehmen mitgestaltet, und ich werde ihnen für ihr Vertrauen immer dankbar sein. Wir haben zahlreiche Entwicklungsphasen durchlaufen, kontinuierlich gelernt und uns von der Vision leiten lassen, funktionale, benutzerfreundliche Software mit großem Nutzen und hervorragendem Kundenservice zu liefern. Jetzt wird unser Team zusammen mit Turn/River das nächste aufregende Kapitel des Wachstums von Paessler anführen. Wir haben den idealen Partner gefunden, um uns weiter voranzubringen – wir stehen erst am Anfang!“

Turn/River mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ist auf die effiziente Skalierung von Softwareunternehmen spezialisiert. Die Investitionsstrategie des Unternehmens umfasst neben der Bereitstellung von Kapital auch umfangreiche operative Unterstützung in Bereichen wie Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Talentakquisition. Dieser praktische Ansatz hat es ihnen ermöglicht, ihre Softwareunternehmen auf neue Wachstumsphasen zu beschleunigen, insbesondere bei der Expansion europäischer Unternehmen nach Nordamerika und weltweit.

Joanne Yuan, Partner, Investments, von Turn/River Capital, erklärte: „Paessler repräsentiert genau die Art von führendem Softwareunternehmen, die wir suchen: innovativ und engagiert, mit der Fähigkeit, die Entwicklung seiner Unternehmensplattform zu beschleunigen und in neue Märkte zu expandieren. Dies ist nicht nur eine Investition, sondern eine Partnerschaft, die darauf abzielt, signifikantes Wachstum zu fördern und das volle Potenzial der beeindruckenden Produktpalette von Paessler auf globaler Ebene auszuschöpfen.“

Turn/River und Paessler beginnen dieses aufregende neue Kapitel und sind bestrebt, den Wert für ihre Kunden zu steigern und die globale Technologielandschaft positiv zu beeinflussen.

Über Turn/River:

Turn/River Capital ist ein Software-Investor, der einen proprietären Growth-Engineering-Ansatz verwendet, um Umsätze zu beschleunigen und dauerhafte Werte zu schaffen. Wir bieten datengestützte Methoden, praktische operative Unterstützung und flexibles Kapital, um die nächste Wachstumsphase zu katalysieren. Als ein Team von Gründern und Experten haben wir aus erster Hand Erfahrung mit der Skalierung von Go-to-Market und der Lösung der damit verbundenen Herausforderungen. Turn/River wurde 2012 gegründet und investiert weltweit, mit besonderem Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.turnriver.com

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Im Jahr 2023 übernahm Paessler die qbilon GmbH, ein Unternehmen, das Lösungen zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften entwickelt. In Zeiten, in denen digitale Transformation und IT-Wachstum in großen Organisationen zum zentralen Thema werden, möchte Qbilon mit seinen Softwarelösungen Qbilon Cloud und Qbilon Ultimate seinen Beitrag dazu leisten, IT effizient und überschaubar zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

