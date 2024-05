Mediq steigert Effizienz der Auftragsabwicklung mit ZetesMedea Voice

Kopenhagen (Dänemark), 23. Mai 2024 – Mediq, ein führender europäischer Gesundheitsdienstleister, hat die Lösung für Lagerprozesse ZetesMedea mit der neusten leistungsstarken und schulungsfreien Voice-Technologie implementiert. So konnte Mediq seine Kommissionierprozesse wesentlich optimieren und gleichzeitig die Aufträge von Kunden schneller abwickeln und auch neue Mitarbeiter zügiger einarbeiten.

Mediq beliefert den dänischen Gesundheitssektor mit medizinischen Geräten. In seinem Lager sind über 20.000 unterschiedliche Produkte verfügbar und täglich werden bis zu 1.500 Aufträge bearbeitet. Aufgrund verschiedener Faktoren kann es zeitweise zu Schwankungen kommen, was den Betrieb bei der Abwicklung großer Auftragsvolumen mit kritischen Lieferterminen unter enormen Druck setzt. Pünktliche und vollständige Lieferungen sind für das Unternehmen unerlässlich, um für seine Kunden einen erstklassigen Service und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bestehende Systeme und Prozesse hinter sich lassen

Mit Auslauf seines Servicevertrags wollte Mediq die Einschränkungen der vorhandenen Kommissionierlösung ablösen. Die bevorstehende Einstellung des Supports führte zur Suche nach einer zukunftssicheren Lösung, die aktuellen und zukünftigen Anforderungen besser entspricht. Mediq wendete sich an Zetes und entschied sich nach eingehender Beratung für die neuste Generation von ZetesMedea Voice.

Vollständig modernisierte Kommissionierung

Mit dem Wechsel von einem veralteten Kommissioniersystem und umständlichen Geräten zu ZetesMedea Voice kann das Lagerpersonal jetzt ganz einfach über ein Headset Kommissionieranweisungen in Echtzeit erhalten und so effizienter und freihändig arbeiten. Das System bietet verständliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen, sodass Aufträge schnell und genau kommissioniert und abgewickelt werden können.

Da die Lösung keine Schulung erfordert, können auch neue Mitarbeiter schnell damit vertraut gemacht werden, so dass sie innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sind. Mit ZetesMedea ist es einfach, Aufgaben und Auftragskommissionierung zu konsolidieren. Dies ermöglicht Mediq den Einsatz seiner Arbeitskräfte zu optimieren und die Zeit für Wege zwischen den verschiedenen Kommissionierplätzen zu minimieren.

Durch Optimierung von Kommissionierwegen und weniger Zeit für Laufzeiten zwischen den Regalen konnte mit ZetesMedea Voice die Produktivität verbessert und Aufträge schneller abgewickelt werden. Ein weiterer bedeutender Vorteil von ZetesMedea Voice besteht darin, dass andere Lagerprozesse auf demselben Gerät durchgeführt werden können, z. B. Wareneingang, Kommissionierung, Bereitstellung von Waren usw. Durch den vielfältigen Einsatz desselben Geräts sinkt die Gesamtinvestition in Technologie pro Anwender. „Mit ZetesMedea konnten wir unserer Forderung nach höherer Verfügbarkeit und schnellerer Einarbeitung und Unterstützung von Mitarbeitern nachkommen“, so Ulf Ståhl, IT-Leiter bei Mediq A/S.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

