orgavision zum vierten Mal Top-Arbeitgeber bei FOCUS-BUSINESS

orgavision überzeugt: Auszeichnung als „Top Arbeitgeber Mittelstand 2022“

07.12.2021 – orgavision GmbH gehört auch 2022 zu Deutschlands „Top-Arbeitgebern Mittelstand“. In der Branche EDV / IT konnte sich orgavision deutschlandweit Platz 29 sichern. In Berlin schaffte es das Softwarehaus in dieser Kategorie sogar in die Top 3 der Arbeitgeber aller beurteilten Unternehmensgrößen.

Im Rahmen einer Studie haben Focus-Business und FactField die besten Arbeitgeber unter den mittelständischen Unternehmen mit elf bis 500 Mitarbeitenden in Deutschland ermittelt. Als Basis der Erhebung dienten sowohl Antworten einer deutschlandweiten Onlinebefragung als auch vorhandene Online-Bewertungen zu Arbeitgebern. Aus 950.000 analysierten Unternehmen und mehr als vier Millionen Bewertungen von Mitarbeitenden entstand so eine Liste mit 4.500 qualifizierten Mittelständlern in drei Größenkategorien. Die nach einem Punktesystem am besten bewerteten Unternehmen erhalten die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022“.

„Die Auszeichnung bestätigt uns einmal mehr darin, dass wir bei orgavision mit einem glaubwürdigen Management, starkem Teamgeist und innovativen Lösungen für unsere Mitarbeitenden ein einzigartiges Arbeitsumfeld schaffen. Besonders freuen wir uns über die Weiterempfehlungsrate von sagenhaften 100 Prozent“, freut sich Johannes Woithon, Geschäftsführer der orgavision GmbH, über die erneute Auszeichnung.

Ob im Büro, remote oder flexibel, in Voll- oder in Teilzeit: Entscheidend ist für orgavision, dass die Arbeit für die Mitarbeitenden zum Leben passt. Deshalb gibt es keine festen Anwesenheitstage und im Büro am Wittenbergplatz mitten in Berlin sind alle stets willkommen. Auch kurze Wege, rasche Entscheidungen und schnelle Ergebnisse sind fest verankert in der Unternehmenskultur. „Unsere 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen daran besonders, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und direkten Einfluss auf unseren Erfolg hat“, erklärt Johannes Woithon. Mit Fahrrad-Leasing, flexiblem Freizeitausgleich und einem Familien-Service unterstützt orgavision zusätzlich aktiv die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Über orgavision:

Das Berliner Unternehmen orgavision wurde 2008 gegründet und brachte 2009 eine gleichnamige Software-Lösung für Qualitätsmanagement, Organisation und Zusammenarbeit auf den Markt. Der Fokus der Anwendung liegt auf der Unternehmensdokumentation, Abbildung von Normen und Regelwerken, der Erstellung von QM-Handbüchern, der Organisationsentwicklung, dem Ausbau des Wissensmanagements sowie der Stärkung der internen Kommunikation für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Das integrierte Managementsystem (IMS) unterstützt seine Benutzer schnell und strukturiert bei der täglichen Bearbeitung von diversen organisatorischen Aufgaben. Die Anwendung kann als SaaS-Service sowie als On-Premises-Lösung integriert werden und wird derzeit von über 150.000 Anwendern in rund 600 Organisationen genutzt.

Weitere Informationen über orgavision finden Sie auf https://www.orgavision.com/ und den orgavision-Profilen auf Xing, LinkedIn und Twitter.

