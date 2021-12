Kompetenzen und Erfahrungen bündeln:

Mobile Industrial Robots (MiR) und Logitrans gehen strategische Kooperation zur Entwicklung eines autonomen Staplers ein

Odense/Ribe, Dänemark – 6. Dezember 2021 – Mobile Industrial Robots A/S (MiR), der Marktführer für autonome mobile Roboter (AMR), und Logitrans A/S, Hersteller von Flurfördergeräten, sind eine strategische Kooperation eingegangen, um autonome Stapler zu entwickeln. Die Neuentwicklung soll eine Lücke im Leistungsportfolio schließen: die sichere und automatisierte Aufnahme von Paletten oder anderen Gütern direkt vom Boden und deren autonomen Transport. Die Lösung wird die fortschrittliche Navigationstechnologie und Software von MiR mit der Funktionalität der von Logitrans in den letzten 80 Jahren entwickelten elektrischen Flurfördergeräten kombinieren.

Die gemeinsame Entwicklung ergänzt die derzeitigen autonomen mobilen Roboter (AMR) für hohe Traglasten von MiR, die Paletten oder andere Güter in dynamischen Umgebungen sicher und autonom zwischen Menschen, Gegenständen und anderen Flurfördermitteln transportieren. Jedoch handelt es sich hierbei um sogenannte Unterfahrlösungen. Im Fall des Transports einer Palette werden sogenannte “Pallet Racks” verwendet, d.h. Übergabestationen für das Aufnahmen und Abladen von Paletten.

Kunden fragen jedoch vermehrt nach AMR, die das Transportgut vom Boden aufnehmen, transportieren und wieder auf dem Boden abstellen können. Die Zusammenarbeit ermöglicht es sowohl MiR als auch Logitrans, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, und schafft gleichzeitig viele neue Automatisierungsprojekte in einem Markt mit großem Potenzial.

“Unsere Mission war es schon immer, die Intralogistik von Unternehmen produktiver und wettbewerbsfähiger zu gestalten – und diese neue Kooperation ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung. Die Kombination unserer Softwarekompetenzen mit der jahrzehntelangen Hardware-Expertise von Logitrans wird uns helfen, unsere Kunden über ihre gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu unterstützen”, sagt Søren E. Nielsen, Präsident von MiR. “Sobald wir die autonomen Stapler auf den Markt bringen, kann MiR Unternehmen smarte Lösungen für nahezu alle innerbetrieblichen Transportaufgaben anbieten. Durch die Zusammenarbeit mit Logitrans können wir die steigende Nachfrage nach diesen Transportsystemen sogar noch früher erfüllen. Das hilft wiederum unseren Kunden, ihre Geschäftsziele schneller zu erreichen”, so Nielsen weiter.

“Wir wissen um die steigende Nachfrage in der Automatisierung innerhalb der Intralogistik, insbesondere beim Handling von Paletten”, ergänzt Gitte Kirkegaard, CEO von Logitrans. “Es ist Teil unseres Selbstverständnisses, bei der Produktentwicklung innerhalb unseres Geschäftsbereichs als Vorreiter zu agieren. Die Möglichkeit, unsere Produkte zu automatisieren, wird uns dabei helfen, unsere führende Position zu halten. Da wir intern nicht über das notwendige Umsetzungsmöglichkeiten für diese Art von Produkten verfügen, ist die Zusammenarbeit mit MiR eine großartige Symbiose. Dank der gebündelten Kompetenzen sowie der Fähigkeit zur individuellen Anpassung sehen wir eine Zukunft, in der Kunden genau die AMR-Lösung erhalten, die sie benötigen.”

Mobile Industrial Robots (MiR) entwickelt und vertreibt die fortschrittlichste Produktlinie kollaborierender und sicherer autonomer mobiler Roboter (AMR). Schnell, einfach und kosteneffizient automatisieren die MiR-Roboter interne Logistik-Prozesse. Damit entlasten sie Mitarbeiter zugunsten stärker wertschöpfender Aktivitäten. Hunderte von mittelgroßen bis großen Herstellern und Logistikzentren nutzen die Roboter bereits. Auch Krankenhäuser auf der ganzen Welt zählen zu den Anwendern. MiR ist weltweiter Marktführer mit einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern sowie Niederlassungen in New York, San Diego, Singapur, Frankfurt, Barcelona, Tokyo und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 verzeichnet MiR ein starkes Wachstum: Der Umsatz stieg allein zwischen 2015 und 2020 um 1246 %. Gegründet und geführt von erfahrenen Köpfen der dänischen Robotik-Industrie, hat MiR seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark. 2018 wurde das Unternehmen von Teradyne, dem führenden Anbieter automatischer Testsysteme, übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobile-industrial-robots.com/de/

