ORANGE CUP 2022 im Golfclub Abenberg

Abenberg 30. Juli 2022 – Mehr als 120 Spieler waren beim 2. Termin der inzwischen bayernweit bekannten Turnierserie ORANGE CUP am Start und erlebten bei schönstem Sommerwetter ein großartiges Turnier in heiterer Stimmung.

Es ist eines der Highlights des Sommers für alle Golffreunde: der ORANGE CUP 2022. Um 10 Uhr starteten die Golfer in die Runde und freuten sich auf einen entspannten Tag. Von Anfang an herrschte bei den Teilnehmern beste Laune, nicht nur wegen der exklusiven Startgeschenke von Bleil Kabel + Licht GmbH und Babor Kosmetik, sondern vor allem aufgrund des liebevollen Rundum-Wohlfühlservice von Sabine Michel und ihrem Team von smic! Events & Marketing.

Game ORANGE

Sommer, Sonne, ORANGE! So verwandelte sich der Golfclub Abenberg getreu dem Motto „Game ORANGE“ in eine orange Spielwiese, denn es war nicht nur gutes Golfspiel angesagt. Die Gäste mussten ihr Können zusätzlich bei kniffeligen „ORANGE Games“ unter Beweis stellen. Bei Schnick-Schnack-Schnuck, Ping-Pong, Tic-Tac-Toe, Chippen in einen Land Rover oder Würfeln erspielten sich die Teilnehmer begehrte Jetons, die sie am Abend als Spielgeld im „ORANGE Casino“ einlösen konnten.

So wurde bei dem Turnier bis zu 18-Loch sowie den unterhaltsamen „ORANGE Games“ mit vollem Elan und viel Geschick gespielt. Veranstalterin Sabine Michel kümmerte sich mit ihrem Team von smic! Events & Marketing während der Runde um das Wohl der Spieler; kulinarisch unterstützt vom Ristorante da Renato – der Golfgastronomie im Golfclub Abenberg.

Hochwertige Preise für die Sieger

Die verdienten Gewinner des Turniers wurden schließlich auf der Abendveranstaltung in den verschiedenen Kategorien gekürt und freuten sich über wertvolle Preise:

In der Sonderwertung „Nearest to the Pin“ freuten sich Sandra Müller und Thomas Alt über einen TUI-Gutschein im Wert von 300.- Euro, überreicht und gesponsert von Dirk Helmbrecht von der VR Bank Metropolregion Nürnberg eG.

Den „Longest Drive“ schlugen Sandra Müller und Arpad Boksan. Beide nahmen einen Jaguar Golfschirm und Champagner mit nach Hause, gestiftet von der Feser Scharf GmbH.

Bruttosieger Birgit Porzner und Erik Lassen erhielten jeweils einen Gutschein über 100.- Euro, gestiftet von Unternehmer ORANGE für das Gasthaus „Der Schwarzer Adler“ in Nürnberg-Kraftshof.

Den Breuninger-Gutschein im Wert von 100.- Euro – gestiftet von der Gegenbauer Holding SE & Co.KG – holten sich Jonas Reinfelder, Stefan Heiß und Robert Lumpi.

Einen Gutschein vom Golf House im Wert von 100.- Euro erhielten Gudrun Ruttmann-Völlinger, Manuela Leitner und Karin Zeiträg, überreicht von der SCHULTHEISS Wohnbau AG.

Ein Reisekoffer von Konrad Städtler GmbH ging an Andreas Dechant, Ulf Nestler und Moritz Zimmermann.

Zum krönenden Abschluss wurden alle anderen Spieler des Turniers jeweils mit einer exquisiten Flasche Gin, überreicht von Thomas Gröne – SCHULTHEISS Wohnbau AG – für ihre Leistungen „entschädigt“. Typisch ORANGE CUP feierte man zusammen im Clubhaus bis tief in die Nacht, bei sommerlicher Loungemusik, erfrischenden Cocktails und einem leckerem BBQ des Ristorantes da Renato.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern, Partnern und Sponsoren, die diese tollen ORANGE CUP erst möglich gemacht haben!

Die finale Runde des ORANGE CUP 2022 im Herbst

Den herbstlichen Abschluss bildet am 24. September die letzte Runde des ORANGE CUP 2022 im Golfclub am Habsberg. Mit einer Zeitreise in die wilden 20er wird sich zeigen, wer bei „Peaky Blinders“, „The Great Gatsby“ und Co. gut aufgepasst hat. Mehr Informationen rund um den „filmreifen“ Abschluss der Turnierserie sowie alle Informationen zur Anmeldung finden Sie auf www.orangecup.de.