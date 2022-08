Magmapool stellt erneut auf der Zukunft Personal Europe aus

Zurück zur Zukunft Personal Europe mit der Belohnungsbox!

Vom 13. bis zum 15. September 2022 wird die Magmapool AG Ihr Produkt, die Belohnungsbox®, bei der Zukunft Personal Europe in der Kölnmesse vorstellen.

Die Belohnungsbox® ist ein professionelles Online-Prämiensystem für den steuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug, das Prämien wie Gutscheine, Sachprämien, Reisen und Events im Sortiment anbietet.

Die Magmapool AG ist bereits mitten in den Vorbereitungen für die Zukunft Personal Europe, einer der größten Personalmessen ganz Europas. Diese findet vom 13. bis zum 15. September in der Kölnmesse statt und bietet Besuchern die Möglichkeit, über die neuesten Trends im Bereich HR informiert zu werden. Future of Work, Transformation, agiles Arbeiten, Fachkräftemangel, Empowerment – die HR Welt befindet sich in einem stetigen Wandel. Frische Impulse für diese herausfordernde Aufgabe erhalten Sie auf der Zukunft Personal Europe, dem führenden ExpoEvent rund um die Welt der Arbeit. Messeteilnehmer dürfen sich auf Top Speaker, innovative Trends und neue Lösungen freuen.

Vor Ort wird das Magmapool Team die Belohnungsbox® vorstellen, die optimale Lösung zur Mitarbeitermotivation und -bindung. Mit der Belohnungsbox® erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ganz einfach und flexibel den steuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug für Ihre Mitarbeitenden einzusetzen und diesen den Mitarbeitenden in Form von Punkten auf einem ganz persönlichen Konto gutzuschreiben. Die Punkte können dann im Online-Prämiensystem für Sachprämien, Gutscheine, Reisen oder Events eingelöst werden.

Ein professionelles Expertenteam wird an allen drei Tagen persönlich bei der Messe vor Ort sein mit Informationsmaterial, Demopräsentationen und einem offenen Ohr, um alle Fragen rund um die Belohnungsbox® und den steuer- und sozialabgabenfreien Sachbezug zu beantworten.

Die Zukunft Personal Europe ist kein Neuland für die Magmapool AG. Bereits 2019 war das Magmapool Team persönlich vor Ort und konnte Besuchern mit Ihren Produkten begeistern. Mit fast 20 Jahren an Erfahrung im Bereich Incentivierung weiß die Magmapool AG, worauf es bei der Motivation und Bindung von Mitarbeitenden ankommt.

Alle Daten im Überblick:

Zukunft Personal Europe, Köln

Besuchen Sie uns am Belohnungsbox Stand in der Halle 4.1, Stand H.01

13. – 15. September 2022

Wir freuen uns auf Sie.

Das Magmapool Team

Die Belohnungsbox® ist ein Online Prämienportal zur Nutzung des steuerfreien Sachbezugs. Der Sachbezug, der als steuerfrei gilt und eine außergewöhnliche Möglichkeit der Mitarbeiterbindung bietet, ist unter Arbeitgebern in Unternehmen ein beliebtes Mittel, um sich bei ihren Mitarbeitenden zu bedanken und sie für Ihre Leistung durchgehend im gesamten Jahr zu belohnen, ohne das eine Partei eine Steuer in Bezug auf die Belohnung zahlen muss. Diese Zuwendung für Ihre Leistungen wird in Sachbezugswerten monatlich an MitarbeiterInnen gegeben.

Firmenkontakt

Magmapool AG

Louisa D

Bahnallee 11

56410 Montabaur

02602 686960

info@belohnungsbox.de

https://www.belohnungsbox.de/

