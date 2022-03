Optimizely (Welcome) als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Content-Marketing-Plattformen benannt

Optimizely (Welcome) im fünften Jahr in Folge als Leader anerkannt

Berlin, 23. März 2022 – Optimizely, führender Anbieter von Digital-Experience-Lösungen, wurde von Gartner erneut als Leader im Magic Quadrant 2022 für Content-Marketing-Plattformen positioniert. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem Optimizely (Welcome) aufgrund seiner umfassenden Vision und seiner Fähigkeit zur Umsetzung die höchste Position im Leaders Quadrant erhält. Optimizely hat Welcome Software im Dezember 2021 übernommen.

“Moderne Marketer können mit der gemeinsamen Optimizely-Lösung (Welcome) schneller agieren und besser zusammenarbeiten. Die Plattform verbindet auf einzigartige Weise die Ideenfindung und Erstellung von Inhalten mit der kontinuierlichen Optimierung wie diese bereitgestellt werden. Kreativität und Wissenschaft werden so nahtlos zusammengeführt”, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. “Gemeinsam ermöglichen wir es Marketing-Teams, den Geschäftswert zu steigern. Wir glauben, dass die Ernennung zum “Leader für Content Marketing Plattformen” durch Gartner eine Bestätigung dafür ist, dass unsere gemeinsame Mission im Markt verstanden wird.”

Gartner bewertete acht Anbieter in Bezug auf wichtige Funktionen und Optimizely (Welcome) erhielt zum fünften Mal in Folge die höchste Bewertung aller Anbieter in allen Anwendungsfällen. Die höchste Bewertung (4,56 von 5 Punkten) erhielt Optimizely (Welcome) für den Anwendungsfall in komplexen, räumlich verteilten Content Marketing Teams aufgrund seiner Stärke bei der Analyse der Content-Performance. Optimizely (Welcome) erhielt außerdem 4,55 von 5 Punkten für B2C Narrative Design und 4,52 Punkte für B2B Demand Generation.

Die Platzierung von Optimizely als Leader im diesjährigen Magic Quadrant für Content Marketing Plattformen erfolgt nach der Ankündigung der Übernahme von Welcome Software im Dezember 2021 und direkt nach der erst kürzlich bekanntgegebenen Anerkennung als Leader im Magic Quadrant für Digital Experience Plattformen von Gartner.

Die Content-Marketing-Plattform von Optimizely (Welcome) bietet Marketing-Teams eine umfassende Suite von Tools, um Marketingkampagnen mit vollständiger Transparenz effektiv zu verwalten, die Produktion von Inhalten und die nachgelagerte Veröffentlichung zu skalieren und den gesamten Marketing-Lebenszyklus zu beschleunigen – alles mit einer einzigen, vollständig integrierten Lösung.

Für weitere Informationen zu den Möglichkeiten von Welcome finden Sie hier den vollständigen Report.

Über Gartner Magic Quadrant

Das Qualitatssiegel “Gartner Magic Quadrant” steht für eine Reihe von weltweit anerkannten Marktforschungsberichten, die einen umfassenden Überblick über die Position von Marktteilnehmern in Relation zueinander erlaubt. Durch die grafische Aufbereitung und einheitliche Bewertungskriterien, zeigen die Studien auf einen Blick, ob und wie Technologieanbieter ihre Vision verfolgen und wie sie insgesamt abschneiden.

Gartner unterstützt keinen der Anbieter, keines der Produkte und keine der Dienstleistungen, die genannt werden und empfiehlt Technologieanwendern nicht ausschließlich die Anbieter mit den besten Bewertungen oder Auszeichnungen zu wählen. Die Veröffentlichung basiert auf der Meinung von Gartner als Forschungsorganisation und sollte nicht als verbindliche Aussagen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche zum Ausdruck gebrachte und implizite Gewährleistung hinsichtlich dieser Studie aus, inklusive Mangelgewahrleistung und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen zum Gartner Magic Quadrant gibt es hier.

Über Welcome

Welcome verändert die Art und Weise, wie Marketer arbeiten. Es ist die führende Plattform für Marketing-Orchestrierung, die von den anspruchsvollsten Marken der Welt genutzt wird, um Teams strategisch auszurichten, Reibungsverluste bei der Ausführung zu vermeiden und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Nur Welcome bietet eine Plattform, die speziell für die Komplexität des modernen Marketings entwickelt wurde und so skaliert werden kann, dass sie auch die größten Teams der Welt unterstützt. Es handelt sich um eine neue Ebene des Marketing-Technologie-Stacks, auf der Marketer besser zusammenarbeiten, andere Marketing-Tools miteinander verbinden und die Leistung messen können. Welcome entfesselt das ganze Potenzial des Marketings.

Weitere Informationen unter: welcomesoftware.com

Über Optimizely

Optimizely unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihr digitales Potenzial auszuschöpfen. Mit der Digital-Experience-Plattform (DXP) setzt der führende E-Commerce-Spezialist neue Maßstäbe in der Entwicklung hyper-personalisierter und datengestützter Erlebnisse. Mehr als 1.100 Mitarbeiter und über 900 Vertriebspartner arbeiten weltweit für Optimizely. Sie helfen weit über 9.000 Marken, darunter Toyota, Santander, eBay, KLM und Mazda, dabei, die Customer Lifetime Value zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und die Markenreputation auszubauen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

