Optimizely und Google erweitern strategische Partnerschaft und arbeiten gemeinsam an Google Analytics 4

Als Partner für Web-Experimentation unterstützt Optimizely Google-Kunden bei deren Daten-Migration in GA4

Berlin, 20. Februar 2023 – Optimizely, führender Digital Experience Plattform-Anbieter (DXP), arbeitet gemeinsam mit Google an der Integration von Optimizely Web Experimentation und Google Analytics 4 (GA4). Dieser Kooperation voraus ging die Entscheidung Googles, das ehemalige Webanalyse- und Testing-Tool Google Optimize einzustellen. Für beide Partner, aber auch für Google-Kunden markiert diese Zäsur den Beginn eines neuen Kapitels.

„Von Google ausgewählt zu werden, um die GA4-Funktionen mit unserer Kompetenz zu erweitern, hebt unser Produkt auf ein völlig neues Niveau“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Unsere Lösung unterstützt bereits seit Jahren weltweit führende Marken bei der Beschaffung aussagekräftiger Daten, die präzise Prognosen zum Userverhalten ermöglichen. Das wollen wir nun auch in dem gemeinsamen Projekt mit Google umsetzen. Unser Ziel ist es, Google-Kunden nicht nur einen reibungslosen Übergang von Google Optimize zu GA4 zu ermöglichen, sondern sie mit einer performanceorientierten Experimentation dabei zu unterstützen, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Diese erstmalige Zusammenarbeit wird auch die Art und Weise, wie Google-Kunden datenbasierte Insights nutzen, verändern. Die zielen darauf ab, eine noch präzisere Customer Experience zu liefern sowie die Anzahl personalisierter Markeninteraktionen zu steigern. Verantwortlich dafür sind Optmizelys Experimentation-Programme. Damit versetzen Google und Optimizely Marketer weltweit in die Lage, Experimente und Tests in großem Umfang durchzuführen und Marketingmaßnahmen konsequent zu optimieren.

Mit der leistungsstarken Web-Experimentation-Plattform von Optimizely wurden allein im Jahr 2022 über 1,8 Millionen Experimente umgesetzt. Sie erzielten ein Umsatzzuwachs von einer Milliarde US-Dollar. Von dieser Effizienz profitieren nun auch Google-Kunden, die ab sofort auf die Präzision der Enterprise-Tools von Optimizely, dem First-Mover im Bereich Web-Experimentation, zurückgreifen.

Weitere Informationen zur Umstellung von Google Optimize finden Sie unter https://www.optimizely.com/google/optimize/.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Intelligente Werkzeuge wie die Digital Experience Platform (DXP) unterstützen Marketing-Teams nicht nur dabei, neue Wege in Kreation und Prozessoptimierung zu gehen. Mit Boundless Digital Invention erfindet Optimizely das Marketing neu. Durch souveräne Content-Produktion, umfassende Zusammenarbeit und vorausschauende Kundenbetreuung bietet die Plattform grenzenlose Innovation, da Unternehmen nun datengestützt agieren und auf dieser Basis hyper-personalisierte Erlebnisse schaffen können. Anspruchsvolles Marketing war noch nie so einfach.

Mehr als 1.100 Mitarbeiter und über 900 Vertriebspartner arbeiten weltweit für Optimizely. Sie unterstützen mehr als 9.000 Marken – darunter Toyota, Santander, eBay, KLM oder Mazda – dabei, deren Customer Lifetime Value zu steigern, den Umsatz zu maximieren und die Markenreputation konsequent auszubauen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

