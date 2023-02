Cloud-Software für die Industrie unterstützt den intelligenten und agilen Ansatz der digitalen Transformation

Whitepaper von Frost & Sullivan zeigt, warum cloudbasierte Software eine ideale Plattform für Agilität und Anpassungsfähigkeit darstellt

Düsseldorf, 20. Februar 2023 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die Verfügbarkeit des Whitepapers von Frost & Sullivan bekannt gegeben, das den Wert von cloudbasierter Software – insbesondere im Hinblick auf die digitale Transformation – erläutert.

Das Whitepaper beleuchtet die Herausforderungen und Chancen aus verschiedenen Blickwinkeln – Industrie, Kunden, Technologie und Betrieb – und erklärt dabei, warum Agilität und Anpassungsfähigkeit angesichts zunehmender Widrigkeiten und Störungen in der Industriebranche in jeglicher Hinsicht unerlässlich sind.

Im Mittelpunkt der Ergebnisse steht der Bedarf an Tools zur Unterstützung hochflexibler Arbeitsweisen, wobei cloudbasierte Software hierbei den größten betrieblichen Nutzen bietet.

Ferner wird in dem Bericht die Plex Smart Manufacturing Platform erwähnt – eine modulare, mandantenfähige SaaS-Lösung von Rockwell Automation, die über Microsoft Azure, eine öffentliche Cloud, verfügbar ist. Plex eignet sich für Unternehmen jeder Größe und ist eine branchenerprobte Plattform für Firmen, die die digitale Transformation in Angriff nehmen wollen.

Sachin Mathur, EMEA-Leiter für Software und Steuerung bei Rockwell Automation erklärt hierzu: „Agilität in der realen Welt erfordert auch Agilität in der digitalen Welt, weshalb sich hochgradig anpassungsfähige, cloudbasierte Softwarelösungen immer mehr durchsetzen. Plex ist ein ideales Beispiel für eine Softwarelösung, die sich genau an die Bedürfnisse eines Unternehmens anpasst und dann als Leitfaden für den gesamten Transformationsprozess und darüber hinaus dient.“

Laden Sie sich den Frost & Sullivan-Bericht kostenlos hier herunter, um herauszufinden, wie und warum Sie die Leistung cloudbasierter intelligenter Lösungen nutzen sollten.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 26.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Firmenkontakt

Rockwell Automation

Tiziana Oliva

Zur Gießerei 19-27

76227 Karlsruhe

+49 89 99 38 87 36

rockwellautomation@hbi.de

http://www.rockwellautomation.com

Pressekontakt

HBI GmbH

Sebastian Wuttke

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 36

rockwellautomation@hbi.de

http://www.hbi.de