Online-Sonderseminar des Vorsitzenden der Shincheonji Kirche Jesu am 15.02.2022

Nach der Offenbarungs-Seminarreihe der Shincheonji Kirche Jesu von Oktober bis Dezember 2021 über alle Kapitel der Offenbarung, welches großen Zuspruch fand und von den Gläubigen mit viel Begeisterung angenommen wurde, wurde mit der Seminarreihe des Grundkurses über die Gleichnisse des Himmelreiches ein von dem Vorsitzenden Man Hee Lee angekündigtes Seminarprojekt der Shincheonji Kirche Jesu auf YouTube ausgestrahlt. Die von den Lehrenden vorgetragene Shincheonji-Theologie haben das Interesse und das Bedürfnis für das geistliche Verständnis der Worte Gottes bei vielen weiteren Gläubigen erkennbar werden lassen. Mit jedem veröffentlichten Seminar dieser Reihe geben die Lehrenden einen Ausblick auf die noch folgenden Seminare und deren Inhalte.

Daran anknüpfend hatte der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu das Sonderseminar für den 15.02.2022 angekündigt, dass – wie die Seminare zuvor – lehrreich und informativ sein wird, um die Offenbarung im Zusammenhang verstehen, um tieferes Verständnis der Bibel erlangen zu können. Wer also mehr über die Bibel verstehen möchte, und was die Bedeutung der Offenbarung ist, für den bietet dieses Seminar der Shincheonji Kirche Jesu am 15. Februar 2022 die Möglichkeit, mehr darüber zu lernen. So zum Beispiel, was haben die 12 Segnungen (Offb 2-3), was hat der Thron Gottes in der geistlichen Welt (Offb 4), was hat das versiegelte Buch in der Hand Gottes (Offb 5), aber auch was hat das Gericht (Offb 6) und die Errettung, das Reich Gottes und das neue Volk (Offb 7) heute mit mir zu tun? Was bedeutet es für uns Menschen heute, dass die Prophezeiungen von vor 2000 Jahren eine Erfüllung und eine Wirklichkeit zur heutigen Zeit aufzeigen?

Die Seminarreihe über die einzelnen Kapitel der Offenbarung, die vom 18. Oktober 2021 bis 27. Dezember 2021 ausgestrahlt wurden, können Sie sich jederzeit unter dem nachfolgenden Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=At-1dUhmIPI&list=PLQcO2s5r4SNLc5XuLmHn3O7aziPZxfouH

Die aktuell über YouTube ausgestrahlte Seminarreihe “Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreiches” (die 24 Lektionen der Grundstufe der Shincheonji Kirche Jesu), die vom 3. Januar 2022 bis 28. März 2022 jeden Montag und Donnerstag um 10:00 Uhr (GMT +9) ausgestrahlt wird, können Sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/channel/UCaKP6MYFq0hohhDqPp5TSPw

