Online Seminar der Shincheonji Kirche Jesu mit dem Titel „Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“

Der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, Lee Man-hee, hielt am 13. August 2022 ein weiteres Online-Seminar mit dem Titel „Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“, um den Menschen aller Nationen bekannt zu geben, was die Realitäten der Offenbarung sind, die er gesehen und gehört hat.

In diesem Seminar klärte der Vorsitzende Lee darüber auf, was die Bedeutungen dieser beiden Bäume sind. Er betonte, dass das Wissen und das Verständnis über diese beiden Bäume entscheidend über Leben und Tod seien.

Beginnend mit Adam und Eva zeigte er auf, dass in den Kapiteln 2 und 3 des 1. Buches Mose beide Bäume vorkommen, und dass nachdem Adam und Eva entgegen Gottes Anweisung die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, Gott besorgt darüber war, dass sie ewig weiter leben würden. So warf Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden hinaus und versperrte den Weg zum Baum des Lebens. Die Wichtigkeit des Baumes des Lebens wird hierdurch deutlich.

Das Wesen, das Adam und Eva dazu verführte, die Frucht vom Baum des Guten und Bösen zu essen, lernen die Menschen durch die Bibel als „Schlange“ kennen und im Buch der Offenbarung wird über ihre anderen Bezeichnungen wie „Drache“, „Satan“ und „Teufel“ aufgeklärt. Dieses Wesen herrscht seit der Verführung von Adam und Eva seit 6.000 Jahren über diese Erde.

Der Vorsitzende Lee zeigte auf, dass der neue Bund, den Jesus bei seinem Ersten Kommen mit seinem Blut verheißen hat, die Offenbarung Jesu Christi ist, und dass dieser sich bei seinem Wiederkommen erfüllt. Gott beendet Seine gesamte Geschichte im Buch der Offenbarung und erschafft ein neues Zeitalter. Für die Gläubigen der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, zu wissen, wer die Verkörperungen des Baumes des Lebens und des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen ist. Es seien nicht nur historische Inhalte, sondern sie betreffen uns heute. „Wenn Sie die Bibel kennen und in den Himmel kommen wollen, sollten Sie das überprüfen, was die Offenbarung erfüllt hat, und dann abwägen“, sprach er die Zuhörer an und forderte sie auf: „Sie sollten nicht nur sagen, dass Sie an Gott glauben, sondern sollten ein vom Himmel anerkannter Gläubiger sein, indem Sie Gottes Worte prüfen und an sie glauben“.

Der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu machte die Zuhörer darauf aufmerksam, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Offenbarung nicht mehr explizit genannt wird, aber als Reich Babylon, das Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und als Hure, die vernichtet werden. Der Baum des Lebens hingegen besteht auch weiterhin und spielt eine wichtige Rolle für das ewige Leben unter Gottes Herrschaft. Weiter erklärte er außerdem, dass es seine Aufgabe sei, zu zeigen, wie Jeus die Offenbarung erfüllt und den Kirchen zu bezeugen, was er gesehen und gehört hat. Somit lehrt er die Zuhörer die Vorhersagen und die dazugehörigen Erfüllungen.

Ein Pastor sagte im Anschluss: „Man kann es nicht anders erklären, als dass es die Geschichte Gottes ist, dass jemand nie Theologie studiert hat, aber die Zusammenhänge der ganzen Bibel und des gesamten Neuen und Alten Testaments predigen kann.“ „Es war unglaublich“, sagte er. „Es war beeindruckend, den gesamten Kontext der Offenbarung und das, was getan wurde, im Detail bezeugt zu bekommen. Wir müssen uns das im Detail ansehen“, sagte er.

Das Seminarvideo verzeichnete innerhalb von 3 Tagen 400.000 Aufrufe und die Anzahl der Pastoren und Gemeinden, die eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnen, wächst kontinuierlich an.

Unter folgendem Link kann das Seminarvideo aufgerufen werden: https://www.youtube.com/watch?v=Ftr6rXn7HXw&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

