online Kleinanzeigen und Auktionen boomen

kaufen und verkaufen im großen online Flohmarkt

Die Corona-Krise hat innerhalb des gesamten letzten Jahres dafür gesorgt, dass der Online Marktplatz zentral für Käufe und Verkäufe genutzt wird. Durch viele Geschäftsschließungen und den lokalen Lockdown wird vermehrt online eingekauft und viele Leute nutzen sogar die freie Zeit dafür, im Keller oder allgemein auch in der Wohnung auszumisten. Dies bedeutete im Umkehrschluss, dass der Trödelmarkt online nur so boomte und bis heute auch noch zentral für Käufe und Verkäufe genutzt wird!

Viele Dinge, die womöglich bereits über Jahre als Trödel im Keller lagen, wurden über Kleinanzeigen Portale vermarktet und daraus viel Geld für Privatpersonen gemacht.

Ebay profitierte von der Corona-Krise sehr deutlich. Es wurde sogar veröffentlicht, dass alleine in der ersten Jahreshälfte 2020 insgesamt bereits genauso viele Kunden Ebay nutzten wie im gesamten Jahr 2019 zuvor. Demnach ist Ebay eines der Portale, die von dem Lockdown einen erhöhten Umsatz machen und als Gewinner aus der Corona-Krise gehen werden. Gleichzeitig ist der Trend an neuen Kunden auch heute noch zunehmend steigend, wie Deutschlandchef Oliver Klinck verrät. Für die nächste Zeit könnte das womöglich auch nach dem Lockdown bedeuten, dass viele Personen eher beim Onlinekauf bleiben anstatt wieder in die Geschäfte zu gehen und dort vor Ort Dinge einzukaufen. Zwei Vorteile hier sind auf alle Fälle der direkte Versand vor die eigene Haustür sowie das spontane Abholen der Artikel beim Verkäufer.

Insgesamt stehen weltweite Onlinehändler wie Amazon immer wieder in Konkurrenz mit Ebay und haben ebenfalls ein breit gefächertes Onlinesortiment, in welchem der Kunde meist bei allen Artikeln und Produkten fündig wird. Ebay wird jedoch in der Corona-Krise im Gegensatz zu Amazon vermehrt als Trödelmarkt genutzt und weist hierdurch eine enorm hohe Anzahl an neuen Verkäufern auf, die ihre freie Zeit dazu nutzen, nebenher etwas Geld zu verdienen und gleichzeitig Dinge loszuwerden, die lange hätten verkauft werden sollen. Demnach wird Ebay aktuell stark zum Online Marktplatz für vielerlei Artikel.

Außerdem werden bereits jetzt viele Käufe für besondere Feste und Anlässe getätigt, um zu gewährleisten, dass Geschenke früher bereits zum Verschenken zu Hause sind und dann ebenfalls frühzeitig versendet werden, wenn es schon nicht möglich sein wird, seine Liebsten alle persönlich zur Überreichung der Geschenke zu sehen. Hier werden jetzt bereits auch Umsatzbooms im Weihnachtsgeschäft erwartet, was ebenfalls durch den Lockdown zu begründen ist.

Um den Onlinehandel weiter voranzutreiben, soll alles daran gegeben werden, auch neue Kunden weiterhin auf dem Online Marktplatz zu halten. Hier sind Gutscheine mit eingeplant, um aus Käufern auch Verkäufer zu machen, wie er sagt. Hierdurch könne der Umsatz sehr stark vorangetrieben werden. Außerdem sollen bis Ende 2021 auch Lieferzeiten und Bezahlmöglichkeiten weiter vereinheitlicht und optimiert werden. Bei Artikelangaben solle ebenfalls eine Standardisierung erfolgen. Für alle Optimierungen ist demnach geplant, viel Geld in die Hand zu nehmen, um eine Weiterentwicklung zu fördern und den Online Markt noch weiter auszubauen.

Durch den Verkauf des bekannten/ sehr ähnlichen Portals “Ebay Kleinanzeigen” an den norwegischen Konkurrenten Adevinta sei vorrangig für solche Investitionen finanziell noch einiges übrig. Was jedoch genauer mit einer Geldspritze noch geplant ist, wird erst einmal noch geheim bleiben. Es geht jedoch sicherlich um die Akquise von neuen Kunden (Käufer und Verkäufer) sowie dem Halten dieser, da ja unweit von beiden ähnlichen Portalen immer auch große Portale wie Amazon existieren und ebenfalls ihren Umsatz erwirtschaften wollen.

Insgesamt sind beide Ebay Plattformen bereits getrennt und können aktuell mit teils unterschiedlichen Funktionen genutzt werden.

Während im klassischen Ebay das Bieten sowie “Sofort kaufen” im Vordergrund steht und man das Produkt dann sicher auch erworben hat, können bei Ebay Kleinanzeigen die Verkäufer direkt angeschrieben werden und Buttons zum Direktkauf existieren nicht. Hier sind insgesamt also nochmal mehr Möglichkeiten zur direkten Verhandlung vorhanden und die Verkäufer haben teils auch sehr viele Anfragen, unter denen sie sich dann für einen Kunden entscheiden. Geschickt werden hier natürlich auch Preise in die Höhe getrieben, da man für seine wertvollen Artikel, ja schließlich auch bestmöglich noch etwas Geld herausschlagen möchte.

Der Online Handel boomt also geradezu! Kleinanzeigen online

online Kleinanzeigen Marktplatz auf dem kostenlos Angebote mit Bildern eingestellt werden können.

Firmenkontakt

Bester Deal online

Michael Guenther

Dielingerstrasse 29

49074 Osnabrueck

015789038967

mike@alles-online.eu

http://www.lass-es-mir.de

Pressekontakt

Bester Deal online

Michael Guenther

Dielingerstrasse 29

49074 Osnabrueck

015789038967

michaelguent@gmail.com

http://www.lass-es-mir.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.