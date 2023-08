Olympischen Spiele 2024 in Paris – Spitzensport, Kulinarik und Hotelknappheit

Sportbegeisterte und Kulturliebhaber werden bei den Olympischen Spielen in Paris ein spektakuläres Event erleben, – wenn Sie ein Hotel finden.

Paris, 30.08.2023 – Die Olympischen Spiele 2024, die in der bezaubernden Stadt Paris stattfinden werden, versprechen ein unvergessliches Ereignis zu werden, das Sportbegeisterte und Kulturliebhaber gleichermaßen begeistern wird. Gute Hotels in zentraler Lage werden jedoch schon jetzt knapp.

Vom 26. Juli bis 11. August 2024 bietet Paris mit einer reichen Geschichte, beeindruckender Architektur und einer einzigartigen Atmosphäre die perfekte Kulisse für das größte Sportevent der Welt. „Games Wide Open“ („Offene Spiele“) lautet der Slogan, unter welchem die olympischen und paralympischen Wettbewerbe ausgetragen werden.

Die Wahl von Paris als Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 bringt zahlreiche Vorzüge mit sich. Die Stadt ist nicht nur für ihre romantische Schönheit und kulturelle Bedeutung bekannt, sondern auch für ihre ausgezeichneten Sportstätten und Infrastruktur. Die olympischen Wettkämpfe werden auf modernen Sportanlagen ausgetragen, die sowohl Athleten als auch Zuschauern ein erstklassiges Erlebnis bieten. Darüber hinaus werden die Besucher natürlich die Gelegenheit haben, berühmte Wahrzeichen wie den Eiffelturm, den Louvre und Notre-Dame zu bewundern, während sie die Spiele verfolgen. Ein Wermutstropfen: Gute Hotels in zentraler Lage sind begehrt.

Sind Hotels in Paris zu den Olympischen Spielen tatsächlich knapp?

Philip Huesgen vom Veranstalter für Sportreisen Vietentours ist vor Ort auf der Suche nach weiteren Hotels in Paris, welche die Wünsche der Kunden erfüllen. „Vorab zur Klärung: Als Reiseveranstalter können wir nur Reisen anlässlich der Olympischen Spiele anbieten, nicht als offizieller Reiseveranstalter. Und irgendeine Unterkunft zu bekommen, und sei es über Online-Portale, die Privatappartements vermitteln, wird nicht das große Problem sein.“ berichtet Huesgen. „Die Herausforderung, der sich die Besucher stellen müssen, ist die begrenzte Verfügbarkeit von guten, zentral gelegenen Hotels, möglichst in einem schönen Kulturviertel mit Restaurants, Kneipen, Geschäften und Bistros in unmittelbarer Nähe. Die Olympischen Spiele ziehen natürlich eine große Anzahl von Besuchern aus der ganzen Welt an, was auch zu einer hohen Nachfrage nach mittleren bis gehobenen Unterkünften führt. Es wird deshalb dringend empfohlen, sich Hotels frühzeitig um ein Hotel zu kümmern. Wir haben schon ein komplettes 4-Sterne-Hotel mit 27 Zimmern gebucht, um sicherzustellen, dass unsere Gäste während ihres Aufenthalts in Paris komfortabel untergebracht sind. Zurzeit sind wir auf der Suche nach weiteren Kapazitäten.“

Werden Eintrittskarten auch bald ausverkauft sein? Und wie bekommt man Tickets für die Olympischen Spiele?

„Der Ticketverkauf ist schon in der letzten Phase und es sind über 70% verkauft. Der Ticketerwerb ist nur über die offizielle Ticket-Webseite Paris2024.org möglich. Wir können nur bei dem doch etwas komplizierten Verfahren oder bei Ticket-Übertragungen beraten. Weitere Informationen zu den Eintrittskarten und z. B. zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Paris findet man auf unserer Website unter: Tickets Paris 2024 Info

Die Kochkunst wird in Paris besonders groß geschrieben und die Auswahl ist fast unüberschaubar. Haben Sie Empfehlungen?

„Zu unserem Glück ist die „Food Society“ vor ein paar Monaten in den Stadtteil Montparnasse umgezogen, dem Viertel, in dem auch unser Hotel gelegen ist. 15 außergewöhnliche Restaurants bieten dort dem Genießer eine einzigartige Auswahl. Für den Liebhaber französischer Küche empfehle ich die historischen Brasserien. In diesen mythischen Orten voller Geschichte kann man vorzüglich essen und erlebt dabei den Charme des „alten“ Paris, z.B. im Art Deco-Stil in der Brasserie La Coupole oder im Le Bouillon Racine mit seiner wunderschönen Jugendstileinrichtung und über 100 Jahren Tradition. Wer absolute Spitzenküche genießen möchte, dem empfehle ich das Restaurant Septime im 11. Arrondissement, das vom Chefkoch Bertrand Grebaut geführt wird. Es steht in der renommierten Rangliste „The World´s 50 Best Restaurants“ auf Platz 22.

Vietentours-Mitarbeiter werden als Reisebegleitung vor Ort sein. Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten?

„Paris wird zu den Olympischen Spielen 2024 seine Tore öffnen, um die Welt in einem Schauspiel aus sportlicher Exzellenz und kultureller Pracht zu empfangen. Da wird es sehr viel geben, worauf man gespannt sein darf. Ein aufregender Aspekt für mich sind die neuen olympischen Sportarten, die in das Programm aufgenommen wurden. Auch im Bestreben, die Spiele innovativer und dynamischer zu gestalten; darunter sind z.B. erstmalig Breakdance und Extremslalom im Bereich Kanu. Schon 2020 in Tokio wurden ja unter anderem Skateboard und Surfen olympisch, – auch um der Beliebtheit dieser Sportarten bei jüngeren Menschen Rechnung zu tragen. „

Vielen Dank für die Infos und das Gespräch, Herr Huesgen.

Vietentours veranstaltet anlässlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris Reisen inkl. Hotel und Programm. Z. B. Stadtrundfahrt, Schifffahrt auf der Seine und/oder Ausflug nach Versailles, je nach gebuchtem Reisepaket. Die typische familiäre Atmosphäre mit Welcome-Treffen am Ankunftsabend und „Get-togethers“ im Vietentours-Haus, sowie Sportstars als Reisebegleiter und Experten versprechen wieder eine einzigartige und mitreißende Erfahrung für Teilnehmer und Zuschauer.

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

