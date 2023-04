Offizielle NFL Game Coins

Alle 14 Teilnehmer der letzten NFL Playoffs als offizielle Game Coins erhältlich

Die ersten offiziellen NFL Game – Coins aller 14 Playoff Teilnehmer. Die NFL-Saison und der Super Bowl sind weltweit bekannt und haben auch in Deutschland eine wachsende Fangemeinde. Für alle Football-Fans bietet sich nun erstmals in Deutschland die Möglichkeit, eine einzigartige offizielle NFL – Kollektion dieser faszinierenden Boom-Sportart zu erwerben. Die Kollektion umfasst Game Coins von allen 14 Teams, die in den aktuellen NFL Play-Offs vertreten waren. Jedes Team wird durch eine offizielle Lizenzprägung auf einem Game Coin repräsentiert, welcher auf einer Seite das Teamlogo und das Gründungsjahr zeigt. Auf der anderen Seite ist das offizielle NFL Logo der National Football League zu sehen.Die Prägungen haben einen Durchmesser von 39 Millimetern und sind aus reinstem Silber (999/1000) gefertigt, was sie zu echten Sammlerstücken macht. Jeder Game Coin hat eine individuelle Nummerierung, welche jedes Teil zu einem einmaligen Unikat macht.

Die Kollektion startet mit dem Super Bowl-Gewinner und Titelverteidiger, den Kansas City Chiefs, welche in einem spannenden Super Bowl LVII erst in den Schlusssekunden den knappen 38:35 Sieg sichern konnten. zum vergünstigten Preis von 29,99 € (anstatt 54,99 €). Damit sparen Sie zum Start gleich 25,- Euro. Weitere Ausgaben der Kollektion mit den restlichen Play-Off Teams können im Rahmen der Sammlung erworben werden. Jeder Game Coin wird in einem Original-Münzetui der amerikanischen Prägestätte und mit einem Echtheitszertifikat geliefert. Die Bestellung ist absolut ohne Risko, Kunden haben 14 Tage Zeit, um sich die Prägungen anzusehen und können sie innerhalb dieses Zeitraums zurückgeben. Da es nur 5.000 Kollektionen weltweit gibt, sollten Interessenten schnell sein, um sich ihren persönlichen Touchdown zu sichern.

Alle diese 14 Teams sind als NFL auf diesen erstmals erschienen Game Coins dabei: Kansas City Chiefs / Philadelphia Eagles / San Francisco 49ers /

Cincinnati Bengals / Dallas Cowboys / Buffalo Bills / New York Giants / Jacksonville Jaguars / Tampa Bay Buccaneers / Baltimore Ravens / Miami Dolphins / Los Angeles Chargers / Minnesota Vikings

Mehr Infos: https://amfoo.de/news-produkte/offizielle-nfl-game-coins/

Amfoo.de, alles für American – Football. Hier finden NFL Fans alle Artikel ihres Lieblingsteams. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und eine kostenlose Erklärung der Schiedsrichterzeichen zum Download. Was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

Kontakt

Amfoo.de

Holger Weishaupt

Einhardstraße 24

63500 Seligenstadt

061827836971



https://amfoo.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.