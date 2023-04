Irena Markovic: Tipps für Immobilienkäufer

Immobilienexpertin Irena Markovic erklärt, wie man die perfekte Liegenschaft findet

Eine eigene Immobilie ist der Traum vieler Menschen. Das passende Objekt zu finden, wird allerdings immer schwieriger. Zum einen, weil die Preise auf dem Immobilienmarkt in den letzten Jahren enorm in die Höhe geschossen sind. Zum anderen, weil die Nachfrage so hoch ist, dass die schönsten Liegenschaften heiß begehrt sind. Irena Markovic betreibt mittlerweile seit 2016 ihre eigene Immobilienkanzlei „Lifestyle Properties“ und hat ein paar hilfreiche Tipps parat, auf die man bei der Immobiliensuche zurückgreifen kann.

Inhalt:

– Ein Kauf sollte sorgfältig geplant werden

– Herausfinden, welche Immobilie zu einem passt

– Den richtigen Makler finden

– Umgebung, Größe und Bebauungsplan berücksichtigen

EIN KAUF SOLLTE SORGFÄLTIG GEPLANT WERDEN

Irena Markovic rät, vor einem Kauf die Finanzierungsmöglichkeiten sorgfältig zu planen. Hier gilt natürlich: Je mehr Eigenkapital zur Verfügung steht, desto besser, denn so erhält man bei der Immobilienfinanzierung in der Regel auch günstigere Konditionen. Wer sich für ein Traumobjekt entschieden hat, sollte in diesem Zusammenhang auch berücksichtigen, dass ein Kauf möglicherweise mit Renovierungsarbeiten oder anderen unvorhergesehenen Kosten einhergehen kann. Irena Markovic zufolge ist es daher empfehlenswert, ein gewisses Darlehen auf der hohen Kante zu haben, um nicht von plötzlich anfallenden Zahlungen überrascht zu werden.

HERAUSFINDEN, WELCHE IMMOBILIE ZU EINEM PASST

Mit Lifestyle Properties vermittelt Irena Markovic ihren Kunden die traumhaftesten Objekte, die Wien zu bieten hat. Ihr Portfolio reicht von Eigentumswohnungen und Villen bis hin zu Gewerbeflächen. Durch diese bunte Mischung weiß Irena Markovic, wie wichtig es ist, dass sich der Käufer darüber im Klaren ist, welche Immobilie seinen Wunschvorstellungen entspricht. Eine professionelle Immobilienkanzlei wie Lifestyle Properties hat dann die Aufgabe, das Traumobjekt zu finden, ohne dass dabei Kompromisse geschlossen werden müssen.

DEN RICHTIGEN MAKLER FINDEN

Ein professioneller Makler ist laut Irena Markovic Gold wert, wenn es um die Suche nach einer passenden Immobilie geht. Denn die Experten wissen genau, wo die Schwachstellen von Objekten liegen, wie man Finanzierungsprobleme lösen kann und welche Lösungswege es für verschiedene Schwierigkeiten gibt. Doch Irena Markovic weiß auch, dass eine Zusammenarbeit zwischen Makler und Klient stets auf Vertrauen basieren sollte. Deshalb rät die Expertin, bei der Suche nach einer unterstützenden Immobilienkanzlei immer auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

UMGEBUNG, GRÖSSE UND BEBAUUNGSPLAN BERÜCKSICHTIGEN

Als Inhaberin einer Immobilienkanzlei weiß Irena Markovic, dass ein Objekt mitunter prachtvoller wirken kann als es ist. Deshalb rät sie allen Käufern, stets genau hinzusehen. Wenn man zum Beispiel plant, die Liegenschaft weiterzuvermieten, sind die Größe und die Umgebung für den Erfolg entscheidend. Ein Objekt sollte gut in eine naheliegende Infrastruktur eingebettet sein und im Idealfall eine Zimmer- und Quadratmeteranzahl besitzen, die dem aktuellen Trend entspricht. Wer das Objekt selbst beziehen möchte, sollte laut Irena Markovic darüber hinaus auch einen Blick in den Bebauungsplan werfen – hier können sich nämlich Regeln wiederfinden, die hinderlich für künftige Um- oder Ausbauarbeiten sind.

Firmenkontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84



http://www.lifestyle-properties.at

