Ökologischer Fahrspaß

Wie die innovative Strömungsoptimierung das Fahrerlebnis verändert

Die Leistung des eigenen Autos auf ein neues Level heben und dabei noch die Umwelt schonen – welcher Vielfahrer oder Autoenthusiast wünscht sich das nicht? Dafür gibt es viele Möglichkeiten, vom mechanischen Tuning über Tuning durch zusätzliche Komponenten bis zum Chiptuning mit einer Software-Anpassung oder einem zusätzlichen Steuergerät. Doch nicht alles ist in Deutschland legal und häufig führt eine derartige Leistungssteigerung auch zu einem höheren Verschleiß sowie mehr Kraftstoffverbrauch. „Allerdings gibt es auch ökologisches Tuning, durch das sich das Fahrerlebnis völlig verändert – und nebenbei noch Kraftstoff einsparen und Verschleiß reduzieren lässt. Möglich wird dies etwa durch die innovative Technik der Strömungsoptimierung“, berichtet Sven Mund, Geschäftsführer der Sventronik.com GmbH, die Komponenten zur Strömungsoptimierung vertreibt.

Die Zukunft des Fahrvergnügens

Ökologisches Tuning geht weit über herkömmliches Tuning hinaus und stellt eine neue Zukunftsperspektive für die Fahrzeugoptimierung dar. Die innovative Methode greift in den gesamten Kreislauf des Fahrzeugs ein und verändert magnetische Felder und Frequenzen. Basierend auf der Spintronik, einem neuen Forschungsgebiet der Nanoelektronik, untersucht diese Technologie, wie magnetische Zonen in Materialien erzeugt und gesteuert werden können. Mit der Strömungsoptimierung werden die magnetischen Momente, auch als Spins bekannt, umgepolt, wodurch neue Muster entstehen, die stabil und energieeffizient sind. Diese Spinmuster lassen sich einem Trägermaterial, etwa Granulat oder Pulver, aufprägen und in Konverter gegossen am Motor anbringen. „Nach dem Einbau dieser Konverter berichten zahlreiche Anwender von einer völlig neuen Dimension des Fahrgefühls. Selbst nach dem Gaswegnehmen gleitet das Auto mühelos, seitliche Winde werden zur Nebensache“, sagt Mund und ergänzt: „Zudem berichten die Nutzerinnen und Nutzer der Technik über mehr Drehmoment: Mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen bedeutet weniger Verschleiß und eine Schonung der Materialien. Zudem senkt eine niedrige Drehzahl den Kraftstoffverbrauch.“

Keine Relevanz für TÜV oder Fahrzeug-Garantie

Anwender der Strömungsoptimierung berichten von einer Kraftstoffeinsparung von bis zu 20 Prozent. In einem unabhängigen Test des ADAC mit Sommerreifen im Jahr 2023 konnte ein runderneuerter Reifen mit dieser Technologie in der Kategorie Kraftstoffverbrauch eine halbe Schulnote besser abschneiden als ein führender Marken-Referenzreifen. Die Strömungsoptimierung funktioniert dabei in allen Arten von Motoren – sei es Diesel, Benzin, Hybrid oder Elektro. Da die Installation der Technik nicht dauerhaft ist, sich leicht ein- und wieder ausbauen lässt und danach keinerlei Spuren vorhanden sind, ist keinerlei TÜV-Abnahme oder Zulassung nötig. Ebenfalls ist die Technik dadurch auch bei Leasing-Fahrzeugen nutzbar und hat auch keine Auswirkungen auf die Fahrzeug-Garantie.

Sventronik.com GmbH verkauft und vertreibt Konverter zur Strömungsoptimierung im Bereich Pkws und Motorräder. Diese Konverter enthalten ein elektromagnetisch behandeltes Granulat mit speziell geprägten Spinmustern. Denn einzelne magnetische Elektronen, die sogenannten Spins, lassen sich umpolen, um Stabilität zu geben und Energie zu sparen. Als Konverter am Fahrwerk angebracht beziehungsweise in Reifen oder andere Materialien gemischt, ändert das Trägermaterial die magnetischen Felder und Frequenzen, sodass sich die gesamte Dynamik des Fahrzeugs verändert. Anwender berichten von einem verbesserten Fahrgefühl, 20 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Seitenwind und mehr Drehmoment. Bei Lkws ist die Technik bereits vielfach im Einsatz und wird offiziell gefördert. Speziell für den gewerblichen Güterverkehr besteht eine De-minimis-Förderung von 80 Prozent auf die Investition.

