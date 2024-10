Nutanix als Leader im Gartner Magic Quadrant 2024 für verteilte hybride Infrastrukturen eingestuft

Anbieter zeichnet sich in den Kategorien „ability to execute“ und „completeness of vision“ aus

München, 17. Oktober 2024 – Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing, ist im „Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed Hybrid Infrastructure, 2024“ als „Leader“ gelistet. Gartner beschreibt verteilte hybride Infrastrukturen als „Angebote mit Cloud-nativen Eigenschaften, die Kunden am Ort ihrer Wahl bereitstellen und betreiben können (…) Verteilte hybride Infrastrukturen schaffen die Grundlage für die verteilte Bereitstellung von Anwendungen, die aber einem weiterhin Cloud-orientierten oder davon inspirierten Ansatz folgt. Workloads außerhalb einer Public-Cloud-Infrastruktur werden dadurch agiler und flexibler.“

Nutanix ist der Überzeugung, dass die Einstufung durch Gartner seiner Vision und den entsprechenden Investitionen in die Integration von Edge-, Private- und Public-Cloud-Umgebungen geschuldet ist sowie der Tatsache, dass seine Plattform sowohl Cloud-native als auch traditionelle Anwendungen unterstützt. Darüber hinaus bietet Nutanix ein einheitliches und zentrales Management, mit dessen Hilfe Kunden ihre Betriebsprozesse vereinfachen und eine hybride Multicloud-Plattform nutzen können, um Anwendungen überall auszuführen und Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen.

„Wir freuen uns über dieses Ergebnis und sehen es als Bestätigung unserer hybriden Multicloud-Vision und deren Umsetzung an“, sagt Lee Caswell, SVP, Product and Solutions Marketing bei Nutanix. „Wir fühlen uns dem Ziel verpflichtet, dass unsere Kunden mithilfe unserer Innovationen, deren Umsetzung und unseres Supports ungehindert am Ort ihrer Wahl sichere Anwendungen erstellen, managen und betreiben sowie die damit verbundenen Daten, einschließlich solcher in Verbindung mit Cloud-nativen GenAI-Anwendungen, verwalten können.“

Nutanix bietet eine sichere und resiliente Plattform mit Autoreparaturfähigkeiten für Anwendungsbetrieb und Datenmanagement beliebiger Skalierung in Edge-, Public- und Private-Cloud-Umgebungen. Die Lösung vereinfacht das zentrale Management verteilter hybrider Infrastrukturen mit konsistenten Datendiensten in verschiedenen Kubernetes-Umgebungen für Anwendungen aller Art, einschließlich neuer generativer KI-Modelle.

Der Fokus von Nutanix liegt seit jeher auf Entwicklung und Bereitstellung von Innovationen, um Kunden heute und in Zukunft zu unterstützen. Zu den jüngsten Ankündigungen gehören unter anderem: gemeinsame Lösungen mit Dell Technologies, um Kunden die Wahl zwischen traditionellen und modernen Workloads zu ermöglichen; die KI-Lösung GPT-in-a-Box 2.0, einschließlich Integrationen mit NVIDIA und Hugging Face, um die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen; die Nutanix Kubernetes Platform, um die Verwaltung und den Betrieb von Kubernetes-Clustern zu vereinfachen; und neue Funktionen im Nutanix AHV-Hypervisor, um die Modernisierung der Unternehmens-IT voranzutreiben.

Weitere Informationen über Nutanix und ein kostenloses Exemplar des Berichts sind erhältlich unter: https://www.nutanix.com/go/gartner-mq-for-distributed-hybrid-infrastructure

Quelle:

Gartner, Magic Quadrant for Distributed Hybrid Infrastructure, Julia Palmer, Jeffrey Hewitt, Tony Harvey, Dennis Smith, Stephanie Bauman, Kevin Ji, 7 October, 2024

GARTNER is a registered trademark and service mark, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner“s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Als führender Anbieter von Cloud-Software bietet Nutanix Kunden weltweit eine zentrale Plattform, um umgebungsübergreifend Anwendungen zu betreiben und Daten zu managen. Mit Nutanix können Unternehmen Komplexitäten reduzieren und ihren IT-Betrieb vereinfachen. Dadurch gewinnen sie den Freiraum, um sich auf ihre Geschäftsergebnisse zu konzentrieren. Mit seiner Historie als Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturen genießt Nutanix das Vertrauen von Unternehmen weltweit, für einen konsistenten, einfachen und kosteneffektiven Betrieb hybrider Multicloud-Umgebungen zu sorgen. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de erhältlich.

© 2024 Nutanix, Inc. All rights reserved. Nutanix, the Nutanix logo, and all Nutanix product and service names mentioned herein are registered trademarks or unregistered trademarks of Nutanix, Inc. („Nutanix“) in the United States and other countries. Nutanix, Inc. is not affiliated with VMware by Broadcom or Broadcom. VMware and the various VMware product names recited herein are registered or unregistered trademarks of Broadcom in the United States and/or other countries. Kubernetes is a registered trademark of The Linux Foundation in the United States and other countries. Other brand names or marks mentioned herein are for identification purposes only and may be the trademarks of their respective holder(s). This press release is for informational purposes only and nothing herein constitutes a warranty or other binding commitment by Nutanix. This release may contain express and implied forward-looking statements, which are not historical facts and are instead based on Nutanix“s current expectations, estimates and beliefs. The accuracy of such statements involves risks and uncertainties and depends upon future events, including those that may be beyond Nutanix“s control, and actual results may differ materially and adversely from those anticipated or implied by such statements. Any forward-looking statements included herein speak only as of the date hereof and, except as required by law, Nutanix assumes no obligation to update or otherwise revise any of such forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances. Customer statements on outcomes depend on a variety of factors including their use case, individual requirements, and operating environments, and should not be construed to be a promise or obligation to deliver specific outcomes.

