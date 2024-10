Begleitet von Jubelrufen über 16.000 Menschen wurde der große Evangelisationskongress in Jeonju, Südkorea, abgeschlossen.

Über 250 Pastoren nahmen persönlich teil, während weitere 200 Pastoren online zuhörten. Die Veranstaltung der Shincheonji Kirche Jesu in Jeonju entwickelte sich zu einem lebhaften Fest mit zahlreichen Höhepunkten, darunter eine Parade der Ehrengarde und Auftritte einer traditionellen Bauernmusikgruppe. Die teilnehmenden Pastoren versprachen, das Gelernte weiterzugeben, und überreichten dem Vorsitzenden Lee einen Blumenstrauß.

Die Veranstaltung, bei der die komplexe Offenbarung des Johannes über einen Zeitraum von 20 Tagen (vom Ende des letzten Monats bis zum 13. dieses Monats) in Jeonju erklärt wurde, fand nun seinen Abschluss.

Die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Lee Man-Hee, im Folgenden Shincheonji Kirche genannt), veranstaltete am 13. Oktober den „Großen Evangelisationskongress in Jeonju“, an dem insgesamt über 16.000 Menschen, darunter 250 Pastoren, teilnahmen. Weitaus mehr hätten teilgenommen, aber Aufgrund weiterer Kapazitäts- und Sicherheitsüberlegungen konnten nicht alle Interessierten eingeladen werden, sodass das Haupt-, die Nebengebäude und der Parkplatz im Freien bis zum Äußersten gefüllt werden konnten.

So nahmen über 200 Pastoren online an der Veranstaltung teil, sodass die Gesamtzahl der Online-Zuschauer 117.000 erreichte. Doch bereits vier Stunden vor dem Beginn des Kongresses war die Umgebung der Shincheonji-Kirche in Jeonju von Menschen befüllt und zwei Stunden vor Beginn war nicht nur das Gebäude, sondern auch der vorbereitete Sitzbereich auf dem Parkplatz überfüllt.

Um die früh angekommenen Teilnehmer willkommen zu heißen, standen die Gemeindemitglieder der Shincheonji-Kirche mehr als einen Kilometer weit, vom „Honam-Jeilmun“ in der Nähe der Jeonju-Autobahnauffahrt bis zur Veranstaltungsstätte, und begrüßten sie mit verschiedenen Darbietungen. Eine Militärkapelle und eine Bauernmusikgruppe in traditionellen Kostümen marschierten durch die Straßen und verwandelten die Veranstaltung in ein großes Fest.

Besonders bemerkenswert war die Teilnahme von über 250 Pastoren anderer Konfessionen, die die Bedeutung der Veranstaltung unterstrichen. Der Vorsitzende Lee, der als Dozent auftrat, begann seine Rede mit den Worten an die Pastoren: „Wenn es in dem, was ich lehre, Fehler gibt, bitte ich Sie, jederzeit Fragen zu stellen.“

Er erklärte, dass genauso wie Jesus bei seinem ersten Kommen, vor 2000 Jahren, die Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt hatte, heutzutage die Offenbarung des Johannes erfüllt wird. Dabei erwähnte er die Ereignisse in den Kapiteln der Offenbarung und betonte: „Jeder muss sich selbst fragen, wer er laut der Bibel ist und ob er gemäß der Schrift neu erschaffen wurde.“

Lee betonte auch wiederholt, dass „niemand dem Inhalt der Offenbarung willkürlich hinzufügen oder weglassen darf“ und forderte die Zuhörer auf, sich selbst zu vergewissern und die Lehren von Shincheonji zu lernen, um die Wahrheit zu erkennen.

Nach dem Vortrag überreichten zwei Pastoren anderer Konfessionen dem Vorsitzenden Lee einen Blumenstrauß und lobten: „Wir sind dankbar, dass Sie uns geholfen haben, die Offenbarung des Johannes zu verstehen. Wir werden diese Lehren gut lernen und weitergeben.“

Ein Pastor aus der Region Jeollabuk-do, der an der Veranstaltung teilnahm, sagte: „Es war beeindruckend, dass er betonte, die Offenbarung sei das Versprechen Jesu und dürfe nicht willkürlich verändert werden. Ich denke, es könnte sinnvoll sein, mit offenem Herzen diese Lehren zu lernen.“

Missionar Park aus einer nahegelegenen Region sagte: „Seit dem großen Vortragskongress in Ulsan im Januar habe ich mir die Vorträge auf YouTube angesehen. Es war wie ein erfrischender Regen für die Seele. Es fühlt sich an, als hätte ich eine neue Orientierung für meine Missionsarbeit gefunden.“

Die Gläubigen des Thomasstammes der Shincheonji-Kirche engagierten sich aktiv, um den Zweck des großen Evangelisationskongresses zu verbreiten und interagierten direkt mit den Bürgern. Auch die Anwohner zeigten großes Interesse, indem sie Fotos von der Parade machten.

Zuvor veranstaltete der Thomas-Stamm der Shincheonji Kirche Jesu Anfang des Monats eine Wanderveranstaltung auf dem Markt von Pungnammun und im Hanok-Dorf von Jeonju, um für den Evangelisationskongress zu werben und die Botschaft der erfüllten Offenbarung weiter zu verbreiten.

Ein Vertreter der Shincheonji Kirche sagte: „Wir danken den Teilnehmern, die uns in den letzten 20 Tagen unterstützt haben. Wir werden uns darauf vorbereiten, Sie bald wieder bei einer weiteren Gelegenheit zu treffen. Shincheonji wird auch weiterhin gemäß der Bibel leben und die Lehren der Offenbarung des Johannes, die heute erfüllt sind, verkündigen.“

