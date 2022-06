NTT DATA und NTT DATA Business Solutions verteidigen zum 4. Mal in Folge Top-5-Platzierung der IT-Beratungen in Deutschland

München | Bielefeld, 14. Juni 2022 – NTT DATA, ein globaler Marktführer für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, und NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit führenden SAP-Partner, belegen auf der „Lünendonk-Liste 2022“ erneut Platz 5. Der Umsatz stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland von 840 Millionen Euro auf 890 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von rund sechs Prozent. Die Angaben umfassen die Umsätze aus der NTT DATA Deutschland GmbH und der NTT DATA Business Solutions AG.

Laut Lünendonk & Hossenfelder profitierten IT-Dienstleister 2021 von einem starken Digitalisierungs- und Transformationsdruck im deutschen Markt. Insgesamt wuchs die gesamte Branche zweistellig. Die Top 5-Unternehmen, die das Ranking anführen und zu denen NTT DATA zählt, verbuchten in Summe kräftige Zuwächse. Damit setzt sich der Trend aus dem Corona-Jahr 2020 fort. Unternehmen investierten rund 25 Milliarden Euro in IT-Dienstleistungen, was einem durchschnittlichen Nachfrageplus von rund 13 Prozent entspricht. Besonders gefragt waren die Segmente IT-Beratung, die Entwicklung von Individualsoftware sowie Leistungen rund um die Integration von Systemen.

Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions & SVP NTT DATA: Wir freuen uns, dass wir uns über mehrere Jahre in den TOP 5 der führenden IT-Dienstleister etabliert haben. Das Jahr 2022 war von einem starken Branchenwachstum gekennzeichnet, das wir genutzt haben, unsere Kundenbasis in Deutschland weiter auszubauen. NTT DATA wird weiterhin verstärkt in den deutschen Markt investieren und die umfangreiche Digitalisierungskompetenz für den geschäftlichen Erfolg und Nutzen unserer Kunden einsetzen.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH: „Die digitale Transformation ist und bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen; das ist schon lange so, hat sich aber insbesondere im Verlauf der letzten zwei Jahre noch einmal deutlich verstärkt. Wir sind stolz darauf, dass wir hier mit kompetenter Beratung und den passenden Tools weiterhelfen können. Der Lohn dafür sind weiterhin steigende Geschäftszahlen, mit denen wir erneut einen Spitzenplatz in der Lünendonk-Liste erringen konnten. Das freut uns sehr und ist ein zusätzlicher Ansporn für die Zukunft.“

Mario Zillmann, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder über die Entwicklung: „Unternehmen aus allen Branchen stehen vor einem enormen Digitalisierungs- und Transformationsdruck und benötigen – oft mangels eigener Erfahrungswerte – externe Expertise. Daher ist der Bedarf an Digital- und IT-Experten aufgrund der nun stattfindenden Nachholeffekte bei der digitalen Transformation so hoch wie nie zuvor. Zudem sehen wir ein Spannungsfeld aus hoher Nachfrage nach externen Digital- und IT-Experten und einem sehr angespannten Fachkräftemarkt. Daraus verschärft sich der Wettbewerb um IT-Expertinnen und Experten, was wiederum bei manchen Themen zu höheren Honoraren führt.“

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH bewertet bereits seit mehr als 20 Jahren die besten deutschen Dienstleistungsunternehmen und veröffentlicht die Ergebnisse in ihrer jährlich erscheinenden Lünendonk-Liste.

Zur vollständigen Liste:

https://www.luenendonk.de/aktuelles/presseinformationen/luenendonk-listen-2022-fuehrende-it-dienstleister-in-deutschland/

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Pressekontakt:

NTT DATA Business Solutions

Head of Corporate Communications

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Deutschland

T: +49 (0) 521 91448-107

E-Mail: silvia.dicke@nttdata.com

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Firmenkontakt

NTT DATA Business Solutions AG – D

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

silvia.dicke@nttdata.com

https://nttdata-solutions.com/de/

Pressekontakt

NTT DATA Business Solutions AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

silvia.dicke@nttdata.com

https://nttdata-solutions.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.