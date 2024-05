newgen medicals Smarter Brustgurt mit Herzfrequenz-Sensor

Fitnessgeräte lassen sich dank ANT+ Kompatibilität synchronisieren

– Mit Herzfrequenzerfassung über Elektroden

– Kompatibel mit mehr als 50 Trainings-Apps

– Unterstützt Runkeeper, Strava, Polar Beat, Garmin, Wahoo, Zwift, DDP Yoga, etc.

– ANT+ zur Verbindung mit kompatiblen Fitnessgeräten, Smartwatches, usw.

– Wasserdicht bis 3 ATM

– Gurt kann per Handwäsche gereinigt werden

Herzfrequenzmessung beim Sport: Der smarte Brustgurt mit Herzfrequenz-Sensor von newgen

medicals erfasst über Elektroden präzise Werte in Echtzeit und überträgt sie zur Trainingsanalyse auf

das Smartphone. Damit wird das Training im optimalen Herzfrequenzbereich besonders effektiv.

Trainingsfortschritte analysieren: Der Gurt lässt sich per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden

und unterstützt mehr als 50 kompatible Trainings-Apps wie Runkeeper, Strava, Polar Beat, Garmin und

viele mehr. So lassen sich die Fitnessdaten bequem auf dem mobilen Gerät auswerten. Fit werden war

noch nie so einfach.

Kompatibilität mit ANT+: Dank ANT+ lässt sich der Gurt auch mit vielen kompatiblen Fitnessgeräten

wie Smartwatches, Fahrradcomputern und mehr verbinden. Die erfassten Fitnesswerte werden

einfach auf das Mobilgerät übertragen.

– Smarter Brustgurt mit Herzfrequenzerfassung über Elektroden

– Kompatibel zu mehr als 50 Trainings-Apps wie Runkeeper, Strava, Polar Beat, Garmin, Wahoo

Fitness, Zwift, DDP Yoga, Rouvy u.v.m.

– Kann dank ANT+ auch mit kompatiblen Fitnessgeräten, Smartwatches, Fahrrad-

Computern, etc. verbunden werden

– Bluetooth 5.1 für Verbindung mit Smartphone

– Zur exakten Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Sports

– Wasserdicht bis 3 ATM

– Anpassbare Gurt-Länge: ca. 60 – 120 cm

– Gurt kann per Handwäsche gereinigt werden

– Material: 80 % Nylon, 20 % Spandex

– Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten), Laufzeit: max. 1 Jahr bei täglich 1 Stunde Betrieb

– Maße: 65 x 35 x 11 mm, Gewicht: 46 g

– Brustgurt inklusive Knopfzelle CR2032 und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107432375

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5574-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5574-4029.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

newgen medicals 2er Smarter Brustgurt mit Herzfrequenz-Sensor, ANT+ und Bluetooth

newgen medicals 4er Smarter Brustgurt mit Herzfrequenz-Sensor, ANT+ und Bluetooth

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/6RZqQgrPtcoQwyq

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.