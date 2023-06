Neutrino Energy Group: Der Pfad zur nachhaltigen Elektromobilität mit dem Pi

Kürzlich zeichneten wir die eindrucksvolle Odyssee des weitsichtigen Mathematikers Holger Thorsten Schubart nach, der seine Kraft dem Umbau der Energiewirtschaft widmet. Sein Vorreitergeist und der seines unermüdlichen Teams leidenschaftlicher Forscher und Ingenieure bei der Neutrino Energy Group haben neue Wege für zukunftsfähige Energiealternativen eröffnet. Ihr kreativer Ideenreichtum hat Auswirkungen, die weit über den Energiesektor hinausgehen. Heute vertiefen wir uns in die Frage, wie die Technologien der Neutrino Energy Group beispielsweise das Elektromobilitätsfeld umgestalten könnten.

Unsere Welt befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt, an dem sie Alternativen zu herkömmlichen Energiequellen sucht und sich der Dringlichkeit des Klimawandelkampfes bewusst ist. Der Verkehrsbereich, stark abhängig von fossilen Brennstoffen, muss einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung einer zukunftsfähigen Zukunft leisten. Holger Thorsten Schubart hat diese Herausforderung begriffen und sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilitätsindustrie „aufrichtig und nachhaltig“ umzugestalten. In diesem Zusammenhang tritt das Pi Car-Projekt in Erscheinung.

Das Pi Car, ein Triumph technisch-wissenschaftlicher Erneuerung, ist das erste Elektrofahrzeug weltweit mit einer Karosserie aus Kohlenstoff, einem ultraleichten und superstabilen High-Tech-Material. Die Integration von Neutrinovoltaik-Technologie in die Karosserie lässt das Pi Car unabhängig von traditionellen Ladestationen, Batteriewechseln und Tankstellen agieren. Eine Stunde im Freien geparkt, kann es abhängig von den Bedingungen eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern an Fahrstrom einsammeln (Harvesting the energy of vicinity). Diese Technologie ermöglicht es dem Pi Car, eine Vielzahl von Umweltenergien wie Neutrinos, jegliche Art unsichtbarer Strahlung, elektromagnetische Wellen und Temperaturschwankungen zu nutzen. Dies verleiht dem Pi Car die Fähigkeit, seine eigene Energie zu generieren und macht es zum ersten Auto weltweit, das ohne eine übliche Ladestation auskommt, sondern sich selbst mit Energie versorgt. Unterstützt wird es dabei von einem intelligenten Power-Management (KI), das es ihm erlaubt, zumindest im städtischen Verkehr endlos weiterzufahren.

Die Zusammenarbeit der Neutrino Energy Group mit SPEL Technologies Pvt. Ltd. und C-MET Pune in Indien führte zum Start dieser wegweisenden Initiative. Dieses multinationale Team unter der Leitung von CEO Holger Thorsten Schubart erreicht bedeutende Meilensteine im Bereich der Energietechnologie. Im Herzen dieses innovativen Projekts steht ein Team renommierter internationaler Wissenschaftler und interdisziplinärer Experten, die alle ihr spezielles Wissen und ihre innovativen Denkweisen einbringen. Ein Beispiel dafür ist Dr. Thorsten Ludwig, ein angesehener Physiker in Deutschland, der ein wichtiger Teil der technischen Leitung dieses Projekts ist und unschätzbares Wissen und Einblicke in die komplexe Welt der Neutrinos und anderer unsichtbarer Strahlung bietet. Sein Engagement und sein Fachwissen sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Pi Car-Konzepts.

In Indien profitiert das Projekt von den außerordentlich klugen Köpfen von Dr. Rajendrakumar Sharma, dem technischen Projektleiter für Indien, und Dr. Vijay Bhatkar. Sharma, bekannt als der Vater der Superkondensatoren in Indien, ist eine führende Autorität im Bereich moderner Energiespeichersysteme. Seine bahnbrechenden Arbeiten zu Superkondensatoren und Lithium-Ionen-Batterien, für die er mit dem prestigeträchtigen „Atma-Nirbhar Bharat Award“ ausgezeichnet wurde, sind für das Pi Car-Projekt von zentraler Bedeutung. Als technischer Projektleiter für Indien ist Dr. Sharmas Expertise im Bereich der Energiespeicherung entscheidend, um die Energie von unsichtbaren Strahlungen umzuwandeln und effektiv zu nutzen.

Dr. Vijay Bhatkar, der Kanzler der Nalanda-Universität und allgemein als „Vater des indischen Supercomputers PARAM“ anerkannt, bringt sein umfangreiches Fachwissen und sein innovatives Denken in dieses Projekt ein. Seine unbezahlbaren Erfahrungen im Bereich der Computertechnologie und des Systemdesigns spielen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der mit diesem ambitionierten Projekt verbundenen Rechenkomplexität. Als Pionier auf seinem Gebiet stellt Dr. Bhatkar mit seiner Beteiligung sicher, dass das Pi Car-Projekt auf erstklassigen wissenschaftlich fundierten Berechnungen basiert, die für die Bewältigung der komplexen Vorgänge bei der Strahlungsenergieumwandlung und der Fahrzeugkonstruktion erforderlich sind.

Das Entwicklungsteam um das Projekt Pi Car verfügt über ein Gesamtbudget von 2,5 Milliarden Euro, um diese außergewöhnliche Initiative zum Leben zu erwecken. In den nächsten drei Jahren wird das Team dieses technisch innovative „Wunder“ der Welt präsentieren und damit einen entscheidenden Meilenstein für die Elektromobilität setzen. Doch das Pi Car steht nicht nur für eine neue Ära der Elektromobilität, sondern ebnet durch seine Technologie auch den Weg für eine nachhaltige Entwicklung, die zukünftigen Generationen gerecht wird. Mit ihrem speziellen Know-how erweitert dieses herausragende Team brillanter wissenschaftlicher Köpfe die Grenzen des bisher Denkbaren. Das Pi Car ist mehr als nur ein Fahrzeug; es symbolisiert eine Paradigmenverschiebung in der Energiegewinnung und -einsparung. Durch internationale Zusammenarbeit, wissenschaftlichen Erfindungsreichtum und unermüdliche Innovation zeigt dieses Projekt das Potenzial für die Schaffung einer nachhaltigen und revolutionären Zukunft. Indem das Team es wagt, über die Grenzen des Bekannten hinauszudenken, wird es die Möglichkeiten von Energiewandlern für die Zukunft neu definieren und damit einen dauerhaften positiven Einfluss auf kommende Generationen ermöglichen. Ihre Bemühungen werden eine bemerkenswerte technologische Errungenschaft hervorbringen und gleichzeitig den Weg für eine nachhaltigere Welt ebnen.

Die Neutrino Energy Group arbeitet mit einem weltweiten Team von Wissenschaftlern und verschiedenen internationalen Forschungszentren zusammen, die sich mit Anwendungsforschung, der Umwandlung von unsichtbaren Strahlungsspektren der Sonne, u.a. von Neutrinos (hochenergetische Teilchen, die unaufhörlich die Erde erreichen) in elektrische Energie beschäftigen.

