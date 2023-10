Neun Auszeichnungen für SCHACHZUG bei den Galaxy Awards 2023

Awardgewinne für Projekte von Volkswagen und Škoda Auto

Gleich neunmal wurde SCHACHZUG bei den diesjährigen Galaxy Awards in den USA ausgezeichnet – so oft wie nie zuvor. SCHACHZUG bekam die Awards für Projekte, die die Erlanger Kreativagentur im Auftrag ihrer Kunden Volkswagen und Škoda Auto realisierte.

Drei Auszeichnungen – Silber in der Kategorie Event Marketing und jeweils Bronze in den Kategorien Special Projekt und Innovative Ideas – gingen an die internationale ID.7 Preload Kampagne für Volkswagen sowie weitere drei Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze in den Kategorien New Product Introduction, Product Launch und Product/Service Launch für die ID.7 World Premiere für Volkswagen in Berlin. Dazu gab es noch eine Honors Würdigung für das ID.7 Event-Design in der Kategorie Camouflage Design.

Gold in der Kategorie Brand Awareness und Bronze in der Kategorie Media Event holte sich das SCHACHZUG Team für die Veranstaltung „Explore More“ für ŠKODA Auto, die in Prag stattfand. Dieses Projekt wurde bereits mehrfach beim Golden Award in Montreux, dem Heavent Award in Cannes und dem BrandEx Award ausgezeichnet.

„Wir sind natürlich überglücklich, dass wir bei dem US-Award so stark abräumen konnten und entsprechende Aufmerksamkeit bekommen“, meint dazu Karin Schneider, CPO und verantwortlich für das Brand Marketing bei SCHACHZUG. „Das gilt natürlich umso mehr vor dem Hintergrund unserer Neugründung unter der Firmierung THESE GUYS in den USA, die wir auf der CES in Las Vegas vorgestellt haben.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur setzt jährlich rund 270 Projekten in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

